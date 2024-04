video suggerito

Ilenia Pastorelli a Belve: “Percepii l’invidia dopo il David. Nuova Anna Magnani? Verdone esagera” Ilenia Pastorelli è stata una delle protagonista della puntata di Belve in onda martedì 16 aprile. Dagli esordi in tv con il Grande Fratello fino al David di Donatello vinto con il film Lo chiamavano Jeeg Robot: “ho percepito un po’ di invidia intorno a me”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Ilenia Pastorelli è stata una delle protagoniste della puntata di Belve in onda martedì 16 aprile su Rai2. Di fronte a Francesca Fagnani, l’attrice si è raccontata con spontaneità pur avendo avvertito che non avrebbe raccontato il vero. “Sono bugiarda, per me non esiste la verità”, ha ammesso infatti quando la giornalista le ha chiesto di rivelare un suo difetto. L’intervista è stata un crescendo di momenti di pur divertimento, trainati dalla simpatia dell’attrice. “Io starei tutto il giorno a letto, sono super pigra. Mi alzo solo se mi fanno il bonifico”, ha dichiarato in un altro momento, strappando un applauso al pubblico in studio.

La Casa del GF: “Ex concorrenti si sentivano arrivati”

Pastorelli ha ricordato i suoi esordi da concorrente del Grande Fratello. Proprio quel programma le avrebbe consentito di essere notata dal regista Gabriele Mainetti che la volle protagonista del film Lo chiamavano Jeeg Robot. “Quando sono uscita ricordo che quelli che stavano con me nella Casa si sentivano arrivati. Io invece mi sono sentita al contrario. Dopo 6 mesi nella Casa era cambiato il mio mondo. Ho pensato di dover iniziare tutto daccapo. Dopo il GF non so per quale oscuro motivo mi chiamarono molti casting per fare dei provini. All’epoca avevo un agente di Tonio Cartonio, non un diavolo della comunicazione. Mi ricordo che pensavo di non essere in grado”, ha ricordato l’attrice a proposito di quel periodo e dell’enorme opportunità che arrivò subito dopo l’uscita dalla Casa, “Nicola Guaglianone mi chiamò per fare questo provino perché si era ispirato a me per scrivere il personaggio. Nella Casa ero in contesto con le persone, andavo in giro con il pigiama, non mi truccavo, mi tagliai i capelli con le forbici da cucina. Era una sofferenza dovuta al fatto di dover fare i conti con me stessa. Nella sceneggiatura che avevo ricevuto c’erano proprio delle battute che mi appartenevano, frasi che dicevo nella Casa”.

Il David di Donatello: “Molti ritenevano fosse ingiusto”

Quell’interpretazione le valse il David di Donatello come miglior attrice. Quando Fagnani le chiede se si sia sentita invidiata per avere ottenuto tale riconoscimento alla sua prima esperienza da attrice, Ilenia risponde: “Il venticello dell’invidia l’ho sentito. Non dalle candidate al premio ma da quei ragazzi che studiavano da tanti anni e non sono riusciti a fare nemmeno un film. Un ragazzo aveva addirittura aperto una pagina Facebook con la mia foto con David e la scritta ‘Non è giusto’”. A credere in lei anche Carlo Verdone che ne parlò come della nuova Anna Magnani: “Verdone ha sempre creduto molto in me ma quando mi ha paragonato ad Anna Magnani ha esagerato, è impossibile, non ce ne saranno mai più”. Esilarante la risposta a proposito delle scene di nudo nei film: “Non è che sia proprio entusiasta o che mi svegli la mattina contenta di andare a girare una scena in cui mostro tutto. Ma se arriva il bonifico, va bene”.

Ilenia Pastorelli: “Non sono innamorata, l’amore mi avrebbe distratto”

Dopo la battuta a proposito della possibilità di iscriversi su Onlyfans insieme a Fagnani, Pastorelli ha raccontato la disavventura vissuta a lungo con un corteggiatore eccessivamente insistente: “Dopo Jeeg Robot avevo questo sotto casa che si avvolgeva con la carta stagnola e sosteneva che io e lui dovessimo fidanzarci. I carabinieri non potevano farci nulla perché dicevano che non c’era flagranza di reato. L’ho dovuto sopportare per circa un anno”. Oggi, tuttavia, non sarebbe innamorata o interessata all’amore: “Non sono innamorata. Non ne parlo mai perché non ho mai avuto nulla di bello da raccontare. Avevo un fidanzato che dormiva con la maglietta bianca in faccia e la tv accesa e altre persone problematiche. Non sono fidanzata da due anni”.