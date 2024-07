video suggerito

Ilary Blasi e la lite con gli autori a Battiti Live: la scena è stata tagliata da Canale5, cosa è andato in onda Il battibecco tra Ilary Blasi e gli autori di Cornetto Battiti Live era avvenuto dietro le quinte della tappa a Molfetta dell’evento itinerante. Su Canale5 nessuna traccia della lite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alvin e Ilary Blasi al Cornetto Battiti Live

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Battiti Live 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lunedì 8 luglio è andata in onda su Canale5 la prima puntata di Cornetto Battiti Live, l'evento musicale itinerante condotto da Alvin e Ilary Blasi con la partecipazione di Rebecca Staffelli ha fatto tappa a Molfetta. Nel corso della serata c'era stata una lite tra la conduttrice e gli autori che tuttavia è stata tagliata dalla messa in onda in prima serata su Canale5. Vediamo cosa è successo e cosa è andato in onda.

La lite tra Ilary Blasi e gli autori

Nel corso della tappa a Molfetta che si è tenuta venerdì 21 giugno, Alvin era tra la folla e ha provato a dare la linea a Ilary Blasi. I microfoni aperti, tuttavia, hanno permesso di sentire in diretta la lite tra la conduttrice e gli autori. Dietro le quinte, la quarantatreenne ha esclamato: "Dove sta, oh? Devo entrare, oh ragazze!". E ha continuato: "Ma che devo dire? No, ma ditemi che devo dire però…". Il pubblico, intanto, ha iniziato ad acclamarla ripetendo il suo nome. I toni nel backstage si sono fatti sempre più concitati. Un autore ha spiegato alla conduttrice: "Devi entrare Ilary, devi lanciare la roba". Ma lei ha continuato a esprimere la sua perplessità: "E mica lo so che lancio!". Poi, un'altra voce: "Andiamo Alvin". Il conduttore ha preso tempo, poi finalmente Ilary Blasi è comparsa sul palco. Alvin ha preso in mano la situazione e con una punta di ironia, ha indicato a Blasi cosa doveva dire.

Cosa è andato in onda su Canale5 nella prima puntata di Battiti Live

Come dicevamo, lunedì 8 luglio è andata in onda la prima puntata di Cornetto Battiti Live su Canale5. Nel riproporre la serata, in fase di montaggio è stato cancellato il battibecco tra Ilary Blasi e gli autori. Tramite un taglio, è stata eliminata tutta la parte in cui Alvin attendeva l'uscita della conduttrice. Ecco cosa è andato in onda.