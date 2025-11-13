Il siparietto tra Gazzoli e Andrea Pisani dopo il dissing contro Arnera: “Il livello di rancore di Shakira”

Dopo qualche giorno dal dissing di Andrea Pisani contro la sua ex Beatrice Arnera a LOL 6, l'attore è stato ospite del podcast di Gianluca Gazzoli e per introdurre l'intervista, a breve in uscita, i due si sono prestati a un siparietto divertente. La battuta del conduttore radiofonico: "Il livello di rancore di Shakira non l'ha più superato nessuno".

Lo sketch tra Gazzoli e Andrea Pisani

"Posso dire? Forse il livello di rancore che ha settato Shakira in questi anni non l'ha più superato nessuno", dice divertito Gazzoli, riferendosi alla canzone che la popstar pubblicò a gennaio 2023 "Music Sessions, Vol. 53" dedicata al suo ex Gerard Piqué, che l'aveva tradita. "In che senso?", risponde il comico nello sketch, fingendosi confuso. Lo scambio prosegue: "Sai, era successa quella cosa qualche anno fa a Shakira, aveva fatto il video…", e ancora "Faccio una rima con Gazzoli? Lo bippo?". "No, meglio così", conclude il conduttore. Il filmato è diventato virale sui social in poco tempo.

@basement_bsmt Questa volta niente rap… solo vita vera🔥👀❤️ @Andrea Pisani è passato dal BSMT. Uno di quegli artisti che riescono a unire ironia, intelligenza e sensibilità in modo autentico. Con il suo percorso dai PanPers al cinema, dalla televisione ai social, ha costruito una carriera capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo. In questa chiacchierata siamo andati oltre la comicità e i riflettori, affrontando per la prima volta anche aspetti più personali della sua vita: quelli privati, ma inevitabilmente intrecciati a un mondo pubblico e condiviso. Ne è venuto fuori un racconto inedito, vero, pieno di umanità e consapevolezza, in cui leggerezza e profondità si fondono per mostrarci chi è davvero Andrea Pisani dentro e fuori la scena. DOMANI DISPONIBILE OVUNQUE 🎙🚨 ♬ suono originale – BSMT

Cosa aveva detto Pisani sulla sua ex Beatrice Arnera

A LOL 6 Andrea Pisani sembra lanciare una frecciata diretta alla sua ex Beatrice Arnera e a Raoul Bova, dopo che i due sono stati paparazzati insieme mano nella mano qualche settimana fa. Nel filmato recita: "Spero non si sia offeso nessuno, in caso contrario me ne pento e me ne scuso. Ma questa ispirazione dalla rabbia che si trova, quindi se potete salutatemi Raoul Bova". Sebbene il nome dell'attore sia bippato nel video, la frase finale è apparsa chiara a tutti. Pisani e Arnera avevano annunciato di essere in crisi a settembre, ma da allora i due non sono mai personalmente intervenuti per aggiornare i fan su come sia evoluto il loro rapporto. Non ci resta che aspettare se, dopo l'intervista con Gazzoli, l'attrice deciderà di rispondere personalmente.