Il siparietto tra Gazzoli e Andrea Pisani dopo il dissing contro Arnera: “Il livello di rancore di Shakira”
Dopo qualche giorno dal dissing di Andrea Pisani contro la sua ex Beatrice Arnera a LOL 6, l'attore è stato ospite del podcast di Gianluca Gazzoli e per introdurre l'intervista, a breve in uscita, i due si sono prestati a un siparietto divertente. La battuta del conduttore radiofonico: "Il livello di rancore di Shakira non l'ha più superato nessuno".
Lo sketch tra Gazzoli e Andrea Pisani
"Posso dire? Forse il livello di rancore che ha settato Shakira in questi anni non l'ha più superato nessuno", dice divertito Gazzoli, riferendosi alla canzone che la popstar pubblicò a gennaio 2023 "Music Sessions, Vol. 53" dedicata al suo ex Gerard Piqué, che l'aveva tradita. "In che senso?", risponde il comico nello sketch, fingendosi confuso. Lo scambio prosegue: "Sai, era successa quella cosa qualche anno fa a Shakira, aveva fatto il video…", e ancora "Faccio una rima con Gazzoli? Lo bippo?". "No, meglio così", conclude il conduttore. Il filmato è diventato virale sui social in poco tempo.
Cosa aveva detto Pisani sulla sua ex Beatrice Arnera
A LOL 6 Andrea Pisani sembra lanciare una frecciata diretta alla sua ex Beatrice Arnera e a Raoul Bova, dopo che i due sono stati paparazzati insieme mano nella mano qualche settimana fa. Nel filmato recita: "Spero non si sia offeso nessuno, in caso contrario me ne pento e me ne scuso. Ma questa ispirazione dalla rabbia che si trova, quindi se potete salutatemi Raoul Bova". Sebbene il nome dell'attore sia bippato nel video, la frase finale è apparsa chiara a tutti. Pisani e Arnera avevano annunciato di essere in crisi a settembre, ma da allora i due non sono mai personalmente intervenuti per aggiornare i fan su come sia evoluto il loro rapporto. Non ci resta che aspettare se, dopo l'intervista con Gazzoli, l'attrice deciderà di rispondere personalmente.