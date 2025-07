Il reality Netflix Physical sbarca in Italia: tra i concorrenti Federica Pellegrini ed Elisabetta Canalis

Physical: da 100 a 1 è il nuovo reality Netflix ispirato all’omonimo show sudcoreano che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. La versione italiana segue la stessa linea narrativa del format originale: 100 concorrenti – scelti tra atleti professionisti, volti noti e sportivi amatoriali – si sfidano in prove estreme di forza, resistenza, agilità e sangue freddo. Solo uno tra loro riuscirà a vincere.

I partecipanti dovranno superare ostacoli fisici e mentali, puntando su qualità quali tenacia, strategia e spirito di squadra. Al centro del format, la suggestiva Sala dei Busti, simbolo visivo delle eliminazioni che si succederanno episodio dopo episodio.

Il cast: da Elisabetta a Canalis a Jury Chechi e Federica Pellegrini

A rendere ancora più competitivo (e spettacolare) Physical Italia è un cast che mescola vere e proprie celebrità del mondo dello sport, ex campioni di fama internazionale e appassionati di sport meno conosciuti. Tra i concorrenti più noti in assoluto spiccano i nomi di Federica Pellegrini, campionessa olimpionica del nuoto italiano (al suo terzo show tv dopo Pechino Express e Ballando con le stelle), Elisabetta Canalis, ex velina e oggi atleta di kickboxing, Jury Chechi, leggenda della ginnastica artistica, e Tania Cagnotto, ex tuffatrice olimpionica.

In gara anche Mirco Bergamasco e Alvise Rigo, entrambi ex rugbisti, e il creator Luis Sal, volto amato dal pubblico più giovane. Con età comprese tra i 22 e i 60 anni, i 100 sfidanti rappresentano una varietà di discipline: dal triathlon allo skeleton, fino a sport meno noti come l’Hyrox o il Calcio Storico Fiorentino.

La data di uscita non è stata ancora ufficializzata

Physical: da 100 a 1 è prodotto da Endemol Shine Italy che firma la prima versione italiana del gioco, la cui data di uscita ufficiale non è ancora stata annunciata.

Il lavoro di selezione per arrivare alla definizione del cast finale è stato titanico: oltre 1.000 persone sono state contattate per partecipare al reality, 187 provini si sono svolti online su Zoom e 137 selezioni finali sono avvenute dal vivo. Netflix ha ufficializzato lo sbarco del format in Italia con un post che anticipa due immagini tratte dal gioco: la prima rende noti i concorrenti più popolari del cast, la seconda mostra invece la sala dei busti con i 100 concorrenti in gara.