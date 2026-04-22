Violenza in un reality serbo, concorrente tenta di strangolare la coinquilina: interviene la sicurezza

Nel reality serbo Elita, un concorrente ha cercato di strangolare una coinquilina mettendole un braccio intorno al collo mentre era sdraiata a letto. La sicurezza del programma è stata costretta a intervenire. Le immagini sono diventare in breve virali sui social.

Immagini dal reality serbo Elita (via X @realtimerating)

Episodio di violenza nei confronti di una donna nel reality serbo Elita, simile nel meccanismo al Grande Fratello. Il concorrente Asmin ha provato a strangolare la coinquilina Maja a letto, tanto che la sicurezza del programma è stata costretta a intervenire per evitare che la situazione degenerasse. Il video è diventato virale su X e ha scatenato subito la polemica.

Come si vede nelle immagini, i due concorrenti si trovavano in camera da letto quando l'uomo ha iniziato ad aggredire la coinquilina, prima verbalmente e poi fisicamente. In pochi secondi è salito sopra di lei con tutto il corpo e le ha messo un braccio intorno al collo, cercando di strangolarla. Di fronte alle urla della ragazza, i coinquilini sono intervenuti immediatamente per calmare la situazione. Immediato anche l'intervento della sicurezza del programma: alcuni membri dello staff sono entrati nella stanza e hanno allontanato l'uomo, evitando che la situazione degenerasse.

Non è chiaro al momento il motivo dell'aggressione, ma pare che i due concorrenti avessero una relazione descritta come "turbolenta" all'interno del reality, tanto che avrebbero già discusso in più occasioni. Il programma Elita, giunto alla nona edizione, è simile al Grande Fratello per quanto riguarda la convivenza in una casa di un gruppo di concorrenti, ma diverso per meccanismo e sfide. È inoltre ‘l'erede' del reality serbo Zadruga, in onda su Pink Tv, che negli anni era finito più volte al centro dell'attenzione mediatica per episodi di violenza mandati in onda, tanto che la frequenza nazionale di Pink e il ruolo dell'Autorità di regolamentazione dei media elettronici erano stati messi in discussione.

Tra gli episodi controversi nella storia del programma, quella della concorrente Miljana Kulić: ha partecipato alla prima edizione incinta e ha partorito un mese dopo la fine, rimanendo nel cast anche nelle edizioni successive e crescendo contemporaneamente suo figlio nella Casa.