Il padre di Antonella Fiodelisi: “Micol è frustrata, Edoardo l’ha portata a letto e l’ha lasciata” Dopo che Micol ha definito Antonella “mentalmente limitata”, interviene Fiodelisi padre che sui social dà la sua versione dei fatti: “Micol è solo frustrata per com’è andata con Edoardo. Doveva pensarci prima”. Intanto Clizia Incorvaia minaccia azioni legali.

A cura di Giulia Turco

Stefano Fiodelisi non ha digerito le parole di Micol sulla figlia Antonella ed è intervenuto sui social. Non accorgendosi di essere ascoltata dai microfoni, Micol aveva definito Antonella “limitata mentalmente”. L’uomo, che è un noto avvocato di Salerno, ha preso le difese di Antonella pubblicando una serie di commenti da parte del pubblico che la sostiene e scagliandosi con parole piuttosto pesanti nei confronti di Micol.

Stefano Fiodelisi chiede la squalifica di Micol Incorvaia

“Micol è frustrata perché Edo se l’è portata a letto non innamorato e l’ha scaricata, questa è la verità”, ha condiviso in una Instagram Story su Instagram Stefano Fiodelisi. “Doveva pensarci prima, ora Edo è molto innamorato, cosa che di lei non è mai stato. Sta pensando ad un futuro con Antonella perché gli fa provare emozioni che non provava da quattro anni”, assicura il padre dell’ex schermitrice. “Dire a una persona che è limitata mentalmente equivale a chiamare uno buscata, come Clizia fece anni fa e fu squalificata”.

Clizia Incorvaia annuncia azioni legali

A poche ore di distanza è intervenuta sui social anche Clizia Incorvaia per mettere a tacere il polverone sollevato nei confronti della sorella Micol. “Sono molto contenta si come mia sorella Micol abbia affrontato tante difficoltà, cattiverie gratuite sempre con buon cuore. Dando un esempio di donna stupenda che in televisione mancava”, ha detto esprimendo la sua opinione sull’esito del telefoto. “Poi volevo dire una cosa molto importante. Io e la mia famiglia per preservare l’onore e il decoro di mia sorella Micol stiamo valutando le opportune azioni”, ha fatto sapere l’ex gieffina con riferimento ad un piano legale. Non è chiaro se il riferimento fosse diretto a Stefano Fiordelisi in particolare, considerata la sua visibiulità in questo momento sui social, o se in generale agli haters che si sono espressi a proposito della lite con Antonella.