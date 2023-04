Il Grande Fratello Vip resta a Cinecittà anche nella prossima stagione: “Proroga di un anno” Stando a quanto riportato da Davide Maggio, la casa resterà a Cinecittà anche per il prossimo anno grazie a una proroga. Il trasferimento avverrà nelle edizioni successive.

La settima edizione del Grande Fratello Vip si avvia a conclusione con la puntata di lunedì 3 aprile. Il reality chiude i battenti dopo oltre sei mesi di durata, l'edizione più lunga di sempre per quel che riguarda il programma figlio del Big Brother originale.

Proroga di un anno, il GF Vip resta ancora a Cinecittà

Non più tardi di quattro mesi fa, era arrivata la notizia che il Grande Fratello avrebbe abbandonato, dopo oltre vent'anni, la storica sede di Cinecittà. Un trasferimento confermato, che tuttavia verrà rinviato di ancora un anno. A riportarlo è Davide Maggio, che specifica come seppur sia vero che Endemol Shine ha già visionato diverse soluzioni alternative, il complesso di studi cinematografici romani dovrebbe rimanere sede del programma anche per il prossimo anno, grazie al beneficio di una proroga di un anno prima dello ’sfratto’ definitivo, che sarebbe stata concessa alla produzione. La proroga avrebbe dovuto inizialmente riguardare il solo spazio della casa, ma pare che si stia giungendo ad un accordo anche per il PalaStudio.

Dove si sposta il Grande Fratello Vip?

Il Grande Fratello, dunque, non lascia Cinecittà. Almeno non per la prossima stagione, che vede già il GF Vip confermato, come vi avevamo raccontato alcune settimane fa. Il trasferimento è però previsto per i prossimi anni e pare ineludibile. Ma dove si sposterà il Grande Fratello Vip? Stando a quanto riportato da Il Messaggero, Alfonso Signorini e il suo gruppo di lavoro dovranno spostarsi di circa 8 km, presso gli studi Voxson di via di Tor Cervara 286, che avrebbero avuto la meglio sugli studi Videa in via Livigno. A quel punto la distanza tra luogo di collocazione della casa e studio ammonterebbe a un quarto d'ora circa. Ma al momento, si tratta di un non problema, almeno rinviabile al prossimo anno.