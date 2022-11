Il Grande Fratello Vip cambia location, la casa lascia Cinecittà A partire dalla prossima edizione del Grande Fratello Vip, la casa non sorgerà più a Cinecittà. Lo annuncia DavideMaggio.it. Ecco dove potrebbe spostarsi.

A cura di Daniela Seclì

Un'importante novità potrebbe essere all'orizzonte del Grande Fratello Vip. A partire dalla prossima edizione, infatti, il reality condotto da Alfonso Signorini potrebbe cambiare location. Secondo quanto riporta DavideMaggio.it, infatti, la casa più spiata d'Italia non sorgerà più a Cinecittà: "Il Grande Fratello lascia Cinecittà. Non solo è in scadenza il contratto di affitto con il celebre complesso di studi cinematografici ma pare che quest’ultimo abbia deciso di dire definitivamente addio alle produzioni televisive".

Endemol Shine avrebbe già ispezionato nuove location

Stando a quanto sostiene Davide Maggio, non si parlerebbe di una semplice ipotesi, ma Endemol Shine si sarebbe già messa all'opera per cercare la location più indicata per ospitare l'ottava edizione del Grande Fratello Vip. Entrambi i sopralluoghi si sarebbero tenuti a Roma. Al momento, avrebbero valutato due possibilità: far sorgere la casa negli studi Voxson, dunque in via di Tor Cervara o al Centro di Produzione Videa in via Livigno. L'intenzione, dunque, sembra essere quella di restare nella Capitale.

La casa del GF Vip flagellata dal Covid

Mentre già la produzione pensa all'ottava edizione, Alfonso Signorini deve fare i conti con i problemi dell'edizione attualmente in corso. Il conduttore si è ritrovato alle prese con un focolaio Covid scoppiato dentro la casa, che ha costretto alla momentanea uscita dal reality di ben quattro concorrenti. A risultare positivi sono stati: Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita. Anche Pamela Prati, dopo l'eliminazione, è risultata positiva. Non è da escludere che nelle prossime ore, altri concorrenti si vedano costretti a entrare in isolamento. Insomma, una sfida non facile per Alfonso Signorini. È la prima volta che accade nella storia del reality.