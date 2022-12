Il GF Vip debutta al sabato sera e si prepara a nuovi inquilini: “Arriva Riccardo Fogli” Stando alle indiscrezioni di queste ore, il prossimo lunedì potrebbero entrare in casa due concorrenti, uno dei quali è l’ex cantante dei Pooh.

Andrà in onda sabato 10 dicembre la prima puntata del Grande Fratello Vip di sabato sera. Una novità assoluta per il reality di Canale 5, che eccezionalmente verrà proposto il 10 e il 17 dicembre in questo dicembre anomalo dal punto di vista della programmazione televisiva in virtù dei Mondiali di calcio in Qatar.

Il GF Vip al sabato sera

Oltre all'appuntamento classico del lunedì, quindi,Signorini raddoppia al sabato sera con il reality che si avvicina ormai al giro di boa di questa edizione, la cui chiusura è prevista a marzo. Fino ad allora il GF Vip continuerà la sua girandola di ingressi e uscite e proprio nei prossimi giorni nuovi concorrenti entreranno in Casa.

Riccardo Fogli al GF Vip?

Accadrà nella puntata di lunedì prossimo, quando il cast si allargherà con due nuovi inquilini, uno dei quali è stato anticipato da TVBlog. Si tratta di Riccardo Fogli, ex voce dei Pooh e cantautore. Dovrebbe essere lui uno dei nomi pronto ad arricchire il racconto del reality di Canale 5, che nei prossimi mesi ha bisogno di nuove dinamiche. Per Fogli non si tratterebbe della prima esperienza in un reality. Il cantante aveva già preso parte all'esperienza di Music Farm e, più di recente, a quella molto faticosa dell'Isola dei Famosi. Quella del Grande Fratello Vip sarebbe dunque un'esperienza nuova, ma in un ambito che Fogli conosce già in termini di logiche televisive.

Lo scontro tra GF Vip e Ballando con le Stelle

Un appuntamento speciale, quello con il Grande Fratello Vip al sabato sera, che Canale 5 ha immaginato per contrastare la concorrenza di Ballando con le Stelle. Lo show di Milly Carlucci, in realtà, non andrà in onda sabato 10 dicembre a causa dei quarti di finale dei Mondiali proposti da Rai1, ma tornerà direttamente sabato 17 dicembre con la seconda semifinale e, in quell'occasione, affronterà proprio il reality di Signorini. Un confronto che si preannuncia interessante sotto il profilo degli ascolti.