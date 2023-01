“Il GF ha detto di controllarti”, Oriana Marzoli sbotta contro Wilma Goich: “Mi ha rotto i cogl*oni” Il Grande Fratello VIP, stando a quanto raccontato da Wilma Goich, avrebbe chiesto ai concorrenti di controllare il bicchiere con il vino di Oriana Marzoli. La Vip spagnola, ripresa dalla cantante, ha sbottato: “Basta, mi ha rotto i cog*ioni”.

A cura di Gaia Martino

Aria di tensione nella casa del Grande Fratello VIP questa sera. Tra Oriana Marzoli e Wilma Goich nelle ultime ore è scoppiata una lite per colpa degli alcolici consegnati per l'aperitivo: stando alle parole della cantante, dalla regia le avrebbero chiesto di "controllare il bicchiere della Marzoli". Arrivate le bottiglie in Casa, la Goich ha ripreso Oriana che ha sbottato: "Ora rilassati".

Wilma Goich nega il vino ad Oriana Marzoli: "Non lo bevi"

Wilma Goich questa sera, al momento dell'aperitivo, ha sfilato dalla mano di Oriana Marzoli la bottiglia di prosecco. "Il Grande Fratello ha detto di controllare il bicchiere di Oriana, l'ha detto a tutti. L'ha detto a Milena", le parole della cantante che hanno fatto infastidire la Marzoli. Dopo aver riempito il bicchiere degli inquilini, la cantante ha incalzato: "Ora basta, devono bere anche gli altri". "Rilassati e non alzare la voce, ci sento, sono vicino a te", le parole della concorrente spagnola. "Il vino non lo bevete" ha continuato Wilma, "Il GF ci ha chiamato là dentro e ha detto "per cortesia controllate i bicchieri di Oriana".

Wilma Goich avrebbe poi pronunciato una frase che sta facendo ora discutere su Twitter: "Lei si è messa il bianco, poi mescola con il rosso. Vorrei che cadesse per terra", le parole della cantante. Non è la prima volta che le due concorrenti litigano per il vino: circa una settimana fa nel salotto ebbero un piccolo diverbio, chiuso da Daniele Dal Moro.

Lo sfogo di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli, una volta sedutasi al tavolo con Luca Onestini, Tavassi e Micol Incorvaia, si è sfogata per l'accaduto. "Non ce la faccio a bere lo spritz, perciò ho preso questo. Non devo neanche rispondere, questa signora mi ha rotto i cog*ioni, basta. Fa finta che le sto simpatica e poi parla male di me. Mi innervosisce", le sue parole. I Vip al suo fianco l'hanno invitata a calmarsi: "Lo so, fot*itene", le parole di Micol.