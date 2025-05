Iago Garcia a La Volta Buona: “Michele Morrone si è formato più in palestra che a scuola di recitazione”

video suggerito

Iago Garcia, lo storico attore della soap Una vita, entra a gamba tesa sull'affaire Morrone. Dopo le dichiarazioni dell'attore bitontino a Belve, l'attore spagnolo ha voluto esprimere il suo punto di vista. I due attori hanno condiviso in passato l'esperienza a Ballando con le stelle: "È un bravo ragazzo," ha dichiarato Garcia, "ma si è formato più in palestra che altrove". La reazione sorpresa di Caterina Balivo: "Ma stai blastando Morrone?".

La stoccata di Iago Garcia a Michele Morrone

"Michele Morrone è un bravo ragazzo, a volte però la formazione non deve avvenire nella palestra, ma anche nella recitazione, sul set, nelle biblioteche. Forse lui si è formato più in palestra che altrove. Adesso, gli attori stanno più in palestra che altro", ha dichiarato Garcia. "Gli voglio bene, insisto, ma le parole vanno pesate un po' di più. Fare delle accuse contro gli artisti in generale, non so, magari puntare diretto contro qualcuno, se punti tutti gli artisti metti tutti nello stesso calderone, per il resto è un grande ragazzo".

La controversia innescata da Morrone

Le dichiarazioni di Garcia arrivano in risposta all'intervento di Morrone che, ospite del programma Belve su Rai2, ha scatenato un vero e proprio terremoto nel mondo dello spettacolo italiano. L'attore ha infatti attaccato quello che ha definito "il circolino italiano" degli attori, per poi ribadire il concetto sui social subito dopo la messa in onda della trasmissione. "Non mi sento parte di un cinema, quello italiano, che se la canta e se la suona da solo, pieno zeppo di pregiudizi nei confronti dei ‘diversi', che se non hai studiato alla Silvio D'Amico o al Centro Sperimentale non sei nessuno, se non usi le scarpe Clark e non dai l'idea di essere trasandato, non sei un vero attore. Avete rotto il ca**o!", ha scritto Morrone in un post che non ha lasciato spazio a interpretazioni.