I Vip del GF fuori dalla Casa per votare al referendum: si sposteranno nelle città di appartenenza

Domenica 22 e lunedì 23 marzo, i concorrenti del Grande Fratello Vip potranno votare al Referendum sulla giustizia grazie a una speciale licenzia che consentirà loro di lasciare la Casa e rientrare subito dopo avere espresso il proprio voto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Domenica 22 e lunedì 23 marzo anche i concorrenti del Grande Fratello Vip avranno l’occasione di esprimere la propria preferenza votando per il Referendum sulla giustizia. Ma non dovranno inventare rocambolesche fughe segrete per lasciare temporaneamente la Casa: la produzione del reality show di Canale 5 ha organizzato tutto nei minimi dettagli per permettere loro di esercitare il proprio diritto al voto.

Come voteranno i concorrenti del Grande Fratello Vip

I concorrenti che lo richiederanno potranno usufruire di una speciale “licenza di uscita” e, accompagnati dal personale del programma, avranno la possibilità di recarsi al seggio per esprimere la propria preferenza. Con una precisazione: Fanpage.it ha appreso che i Vip non voteranno all’interno della Casa ma nella loro città di residenza. Sarà la produzione a farsi carico degli spostamenti, così che ognuno di loro possa raggiungere il proprio comune di appartenenza e recarsi al seggio. Subito dopo aver espresso il voto, i concorrenti saranno nuovamente accompagnati dalla produzione all’ingresso contrassegnato dalla celebre porta rossa che permetterà loro di rientrare nella Casa e continuare il gioco cominciato solo una manciata di giorni fa.

Il precedente con le elezioni politiche del 2022

Un precedente simile c’era già stato in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Anche allora, la produzione del reality si era organizzata per permettere ai concorrenti di andare a votare nella propria città di residenza. Per i concorrenti residenti a Roma, la produzione organizzò l’uscita dalla Casa la domenica mattina, in modo che potessero recarsi ai seggi e rientrare immediatamente. Diverse furono le modalità per i concorrenti residenti fuori dalla regione Lazio, dove si trova la Casa del reality condotto da Ilary Blasi (all'epoca, però, c'era Alfonso Signorini al timone). In quel caso, la produzione permise loro di recarsi nei comuni di appartenenza, sempre accompagnati dal personale del programma. Al ritorno, però, a causa delle norme stringenti per il contenimento della pandemia da Covid-19, i Vip dovettero osservare quattro giorni di quarantena prima di poter tornare in gioco.