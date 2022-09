Come voteranno i concorrenti del GF Vip 2022: il voto nelle loro città e la quarantena Il 25 settembre, i concorrenti del Grande Fratello Vip si recheranno a votare per le Elezioni Politiche 2022. Ecco le regole a cui dovranno attenersi per rientrare in gioco.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Il 25 settembre gli italiani andranno a votare per le Elezioni Politiche 2022. Anche i concorrenti del Grande Fratello Vip non rinunceranno a questo fondamentale diritto. Chi lo vorrà, potrà recarsi alle urne ed esprimere la propria preferenza. È stata esclusa la possibilità di votare direttamente nella casa, perché tale opzione è prevista solo per coloro che hanno gravi infermità. Vediamo, allora, come voteranno i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Come voteranno i concorrenti del Grande Fratello Vip

Come riporta SuperGuidaTv.it, i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 potranno recarsi alle urne seguendo delle indicazioni ben precise. Dei 23 concorrenti attualmente nella casa, coloro che sono residenti a Roma, potranno andare a votare nella prima mattinata di domenica 25 settembre. Una volta rientrati nella casa, torneranno in gioco sin da subito, senza sottoporsi alla quarantena. Regole diverse per chi deve recarsi a un seggio che non si trova nella regione Lazio.

I vipponi in quarantena in collegamento dall'hotel

Partendo dal presupposto che i concorrenti sceglieranno singolarmente se esercitare o meno il diritto di voto, chi dovrà spostarsi in un'altra regione per esprimere la sua preferenza, dovrà rispettare norme diverse rispetto a quelle dei concorrenti laziali. In questo caso, dovranno raggiungere il seggio di appartenenza, esprimere il voto e poi rientrare a Roma. Per quattro giorni, saranno in quarantena presso un albergo indicato dalla produzione. I concorrenti che non provengono dal Lazio, avranno comunque modo di essere presenti durante la puntata di lunedì 26 settembre, tramite dei collegamenti direttamente dall'albergo. I vipponi che saranno sottoposti a quarentana potranno rientrare nella casa del Grande Fratello Vip giovedì 29 settembre, dunque in tempo per la quarta puntata del reality.