I Pazzeschi festeggiano la vittoria a Pechino Express, tra gli invitati al party anche Barù I Pazzeschi, Victoria Cabello e Paride Vitale, hanno vinto Pechino Express 2022. La coppia ha festeggiato questo traguardo insieme al resto del cast, tra commozione a abbracci. Al party organizzato in occasione della finale c’era anche Barù, ex fidanzato di Victoria Cabello e nipote del conduttore Costantino della Gherardesca.

I Pazzeschi hanno vinto Pechino Express 2022. La coppia formata da Victoria Cabello e Paride Vitale ha battuto in finale Mamma e Figlia e Gli Sciacalli, conquistando così il primo posto dell'adventure game condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio. I neo vincitori hanno festeggiato questo traguardo, raggiunto dopo un viaggio di oltre 7mila chilometri dalla Turchia agli Emirati Arabi Uniti, con una festa insieme al resto del cast e ad altri invitati, tra i quali c'era anche Barù, nipote di Costantino della Gherardesca ed ex fidanzato di Victoria Cabello.

Il party per la finale di Pechino Express

Ieri sera, 12 maggio, si è conclusa la nona edizione di Pechino Express. Le tre coppie finaliste hanno deciso di assistere alla puntata insieme, in un evento al quale era presente anche il resto del cast, conduttori compresi. A testimoniare il tutto alcune storie pubblicate sui profili Instagram degli invitati. Una reunion, dunque, per festeggiare tutti insieme la fine dell'edizione. I Pazzeschi, Mamma e Figlia (Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni) e Gli Sciacalli (Fru e Aurora Leone) erano seduti in prima fila all'Apollo Club a Milano.

Abbracci e tanta commozione hanno accompagnato la serata, che alla fine si è conclusa con il primo posto di Victoria Cabello e Paride Vitale, amici di lunga data, che non sono riusciti a trattenere le lacrime. Subito dopo la proclamazione, un caloroso abbraccio da parte dei presenti ha avvolto i neo vincitori, che hanno poi tagliato la torna di Pechino Express e continuato a festeggiare.

Barù tra gli invitati, Costantino della Gherardesca abbraccia Victoria

Costantino della Gherardesca ha stretto Victoria in un caloroso abbraccio durante la festa e ha poi dedicato, a lei e a Paride, un dolce post sul suo profilo Instagram. "Pechino Express, il programma in assoluto più vicino al mio cuore, stasera ha visto trionfare Paride Vitale e una persona a me estremamente cara. Victoria Cabello ti voglio bene. Sarai parte della mia vita per sempre e sono contento di essere entrato nella tua in modo indelebile con una storia che ti ha fatta rinascere", ha scritto il conduttore, pubblicando il video dell'abbraccio. Tra gli invitati alla festa c'era anche Barù, nipote di Costantino ed ex fidanzato di Victoria, con la quale ha mantenuto un bel rapporto. E anche l'ex gieffino si è congratulato con loro per la vittoria.