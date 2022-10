I concorrenti del GF Vip hanno violato le regole: il comunicato che annuncia il provvedimento Durante la mattinata di martedì 11 ottobre, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ricevuto un comunicato che annunciava un provvedimento nei loro confronti, dopo aver violato una delle regole del reality.

A cura di Daniela Seclì

I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno violato una tra le regole più banali del reality condotto da Alfonso Signorini. Per questo, la produzione ha comunicato loro che avrebbero ricevuto una penalità. Ecco cosa è successo durante la mattinata di martedì 11 ottobre e come hanno reagito i vipponi.

Quale regola hanno violato i vipponi e il conseguente provvedimento

Un comunicato diffuso sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip e letto nella casa da Patrizia Rossetti e Luca Salatino, spiega quale regola è stata violata dai concorrenti del reality. I vipponi hanno preso sottogamba il freeze, una delle regole più banali del programma. Ormai tutti sanno che quando scatta il freeze occorre stare immobili o si va incontro a penalità, ma – a quanto pare – i concorrenti hanno ignorato questa regola e così sono incorsi in un provvedimento. Si sono visti decurtare il budget della spesa di ben 80 euro, una cifra considerevole se si tiene in considerazione il numero dei concorrenti che devono sfamarsi nella casa:

Grande Fratello, in seguito alle reiterate inosservanze delle regole del Freeze, ha deciso di assegnare una penalità a tutti gli abitanti della Casa. Il budget di 380 euro per la spesa è stato per questo motivo decurtato di ben 80 euro. Avete quindi a disposizione solo 300 euro per la vostra spesa settimanale.

La reazione dei concorrenti del GF Vip

Amaurys Perez si è sentito chiamato in causa dal provvedimento, perché durante l'emozionante sorpresa ricevuta da sua moglie nel corso della puntata del 10 ottobre, ha violato il freeze. Così, è apparso visibilmente amareggiato. Patrizia Rossetti ha tentato di consolarlo, spiegando che in realtà la colpa è condivisa da tutti. Inoltre, ha aggiunto che anziché piangere sul latte versato, è molto meglio fare tesoro dell'accaduto e rimanere immobile la prossima volta. Anche Cristina Quaranta ha invitato Amaurys a non dispiacersi, perché quando si è travolti dalle emozioni, è comprensibile che ci si dimentichi di bloccarsi quando scatta il freeze. Luca Salatino è tra i concorrenti apparsi più preoccupati, così si è subito messo seduto per tentare di fare quadrare i conti. Wilma Goich, invece, ha preferito non partecipare al momento della spesa perché ancora contrariata dalle discussioni avute per lo stesso motivo nelle settimane precedenti.