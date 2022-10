La moglie di Amaurys: “Non ti stai raccontando, che cosa ti succede?” e lui si chiude in bagno La moglie di Amaurys Perez lo invita a non piangere più e a dimostrare tutto il suo carattere, ma lui alla fine si chiude in bagno per l’emozione.

Nella puntata del 10 ottobre del Grande Fratello Vip arriva il momento emotional anche per Amaurys Perez. Alfonso Signorini lo chiama e lo invita a raccontare tutta la sua storia, gli inizi a Cuba e poi l'arrivo in Italia per far parte del Settebello azzurro che ha vinto tutto nella pallanuoto. Poi l'incontro con Angela, con cui ha messo su una straordinaria famiglia. E proprio sua moglie Angela è la sorpresa della serata, la donna della sua vita: "Ho detto da subito che volevo sposarla, ma lei aveva suo padre che ha fatto il calabrese. Pensavano che fosse un'avventura, invece siamo già da diciott'anni assieme e abbiamo tre figli". Poi arriva la moglie: "Non farti più vedere piangere dai tuoi figli, si dispiacciono. Divertiti".

La sorpresa per Amaurys

Amaurys Perez riceve la sorpresa della moglie Angela. Le parole della moglie però non sono solo dolci, ma servono a dargli una scossa: "Hai un mondo meraviglioso da raccontare, devi lasciarti andare".

Ti amo da morire. Nella tua vita hai affrontato delle situazioni difficilissime. Avevi dodici anni quando hai lasciato i tuoi genitori per inseguire un sogno e hai vissuto da solo da quando avevi dodici anni. Hai cambiato paese e non sapevi quando avresti rivisto la tua mamma. Guardami un attimo perché tu non ti stai raccontando. Dai agli altri la possibilità di conoscerti. I tuoi figli sono super orgogliosi di te, tutti. Hai un esercito fuori che apprezza la tua eleganza. Tira fuori il carattere che hai perché sei forte.

Le parole di Alfonso Signorini

Anche Alfonso Signorini interviene per ringraziarla, lei: "Qualsiasi cosa, Amaurys l'ha ottenuta grazie a una grande forza di volontà. Lui ha me e i suoi bambini, gli facciamo da mamma, zii, amici, fratelli, siamo tutto per lui, anche se tutti vogliono molto bene ad Amaurys, perché ha un cuore d'oro". La moglie di Amaurys Perez fino alla fine continua a ripetergli: "Non voglio più vederti piangere, non voglio più vedere che fai questo".