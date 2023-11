Heidi Baci commenta la coppia Letizia Petris-Paolo Masella al GF: “Non credo sia davvero interessata” Dopo l’uscita dal Grande Fratello, Heidi Baci è tornata a parlare del reality commentando la neo coppia Letizia Petris- Paolo Masella: “A me lui non piace tantissimo, non credo lei sia interessata veramente”. E riguardo al rapporto con Massimiliano Varrese: “Non ho saputo ben gestire la situazione”.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo l'uscita dal Grande Fratello, Heidi Baci è tornata a parlare del reality e dei suoi protagonisti. Ospite di Casa Chi, l'ex concorrente ha spiegato cosa ne pensa della neo coppia formata da Paolo Masella e Letizia Petris, oltre che di aclune dinamiche nate tra i concorrenti e di quanto accaduto con Massimiliano Varrese.

Heidi Baci dopo il GF

L'ex concorrente ha raccontato che, dopo l'uscita dalla Casa, è tornata a concentrarsi su se stessa: "Sto molto meglio, ho messo a posto un pò di cose, anche i miei stanno meglio". Al momento non sta pensando a un rientro nel reality, abbandonato in seguito all'incontro con il padre e per via del rapporto con Massimiliano Varrese, che sarebbe stato troppo insistente nei suoi confronti: "Non ho voglia di tornare, soprattutto in questo momento, la presenza di Massimiliano sarebbe fastidiosa per me. Me lo sto godendo da spettatrice e va bene così".

E a proposito del legame con il coinquilino ha ammesso: "Non ho saputo ben gestire la situazione anche a causa del giudizio che si vive all'interno della Casa, soprattutto per una persona riflessiva come me". Heidi Baci è al momento single, anche se a telecamere spente avrebbe piacere ad approfondire il rapporto con Vittorio Menozzi, che considera "l'uomo più affascinante" tra gli ex coinquilini: "Nella vita reale sarei uscita a prendere il caffè con lui, parlare, con calma e con i nostri tempi".

L'opinione sulla coppia Paolo e Letizia al GF

Heidi ha parlato anche del rapporto appena nato tra Letizia Petris e Paolo Masella, che meno di 24 ore fa si sono lasciati andare al primo romantico bacio, intenzionati a conoscersi sempre di più e interessati uno all'altra. "A me non piace moltissimo Paolo– ha commentato la 26enne – ma è molto caloroso quando serve, un suo abbraccio veramente fa tanto". Tuttavia, la 26enne crede che Letizia non provi un vero interesse nei suoi confronti: "Penso che Letizia trovi in lui questo calore ma non credo sia interessata veramente".