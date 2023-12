Guillermo Mariotto definisce volgare Wanda Nara a Ballando, lei: “Sono sicura di me e del mio corpo” “L’ho trovata volgarotta a tratti”, ha commentato Guillermo Mariotto a proposito dell’esibizione di Wanda Nara a Ballando con le Stelle nella puntata del 9 dicembre. La concorrente è scesa in pista con una bachata e ha spiegato di essere sicura di se stessa e del suo corpo. In studio la mamma e il figlio Valentino.

Dopo l'esibizione nei panni di Catwoman e Batman, Wanda Nara e Pasquale La Rocca sono tornati sulla pista di Ballando con le Stelle 2023 con una bachata. Nella puntata del 9 dicembre, in studio per la concorrente ci sono la mamma e il figlio Valentino, 14 anni.

Wanda Nara racconta la storia della sua famiglia

Prima di esibirsi, in una clip, Wanda Nara ha parlato della storia della sua famiglia: i suoi genitori si sono conosciuti a 18 anni e la madre, per amore del compagno, ha messo da parte la carriera da attrice. Lui invece ha avuto successo e ha raggiunto i suoi obbiettivi. Questo contesto familiare ha fatto sì che la concorrente diventasse una donna forte e sicura di sè:

Mia madre ha conosciuto mio padre a 18 anni, per lui ha fermato la sua carriera da attrice. Ha mollato perché lui era geloso, non gli piaceva, aveva un altro pensiero. Questa cosa mi è dispiaciuta. Sono cresciuta con una mamma che mi faceva vedere le sue foto, mentre mio padre è riuscito ad avere successo nelle sue cose. Mi sarebbe piaciuto vedere dove sarebbe arrivata mia mamma. Tutto quello che ho vissuto, mi ha fatto essere forte. Se un uomo mi dice ‘non farlo', io lo faccio.

I commenti dei giudici sull'esibizione di Wanda Nara

"Bravissimi, mi hai fatto piacere la bachata", ha commentato Fabio Cannino riguardo l'esibizione della concorrente. Ivan Zazzaroni non è del tutto d'accordo: "Non è stata la cosa più bella che hai fatto in questo programma. Bene, benissimo ma non come mi aspettavo". Guillermo Mariotto ha criticato la ballerina: "L'ho trovata volgarotta a tratti, però forse è perché non mi piace la bachata. Ti sei messa addosso la prima cosa che hai trovato". Lucarelli la pensa in modo opposto e ammira la ballerina per la sicurezza che ha del suo corpo:

La volgarità è la cosa più lontana da Wanda Nara che esiste. Se uno la vede su Instagram può pensare che sia un pò esibizionista, ma conoscendola l'opinione è l'esatto contrario. Hai una naturalezza nella tua sensualità che cancella ogni idea di sensualità. Sono ammirata dalla scelta di questa tutina, invidio come vivi con naturalezza il rapporto con il tuo corpo.

Wanda Nara ha spiegato di essere sicura di sé stessa e di non giudicare le persone per il loro aspetto fisico:

Sono sicura di me e della mia personalità, la cosa più bella che ho è dentro. Non giudico mai una persona da quello che vedo nella foto, mi piace conoscerla. Mi è successo magari in Italia di essere vista come ‘moglie di', in Argentina lavoro da quando sono piccolissima e mi conoscono.

In studio sono arrivati poi il figlio di Wanda Nara, Valetino, e la mamma.