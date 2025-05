video suggerito

Guadagni record per la Fascino di Maria De Filippi: nel 2024 i ricavi superano i 66 milioni di euro Il 2024 è stato un anno da record per Fascino, casa di produzione cui fanno capo i programmi di Maria De Filippi. Crescono sia utili che ricavi. E i numeri forniti dai dati di ascolti continuano a confermare il gradimento del pubblico.

A cura di Stefania Rocco

Il 2024 si conferma essere un anno da record per la società di produzione Fascino, co-gestita da Maria De Filippi e RTI Mediaset, che ha chiuso l'anno con risultati solidi. Secondo il sito Affari Italiani, i ricavi della società sono saliti a 66,2 milioni di euro, rispetto ai 57,9 milioni dell'anno precedente, segnando un incremento di circa 8,3 milioni di euro. L'utile netto prodotto è aumentato da 8,1 a 10,8 milioni di euro.

Un’offerta sempre più ricca alla base del successo di Fascino nel 2024

Questo successo è parzialmente attribuibile all'aumento della produzione televisiva proposta da Fascino, con gli storici cavalli di battaglia come "C'è posta per te", "Amici", "Uomini e Donne" e “Tu sì que vales”, cui si sono aggiunte due edizioni di "Temptation Island", andate in onda a pochi mesi di distanza l’una dall’altra con la conduzione di Filippo Bisciglia. Ai programmi di punta si è aggiunta la prima edizione di "This is me", condotta da Silvia Toffanin, che ha ulteriormente arricchito l'offerta proposta a investitori e spettatori.

Il confronto con il 2023

La solidità finanziaria di Fascino è evidenziata da un capitale circolante netto (quello, cioè, che l’azienda può utilizzare per far fronte alle spese di gestione e produzione) di 43,4milioni di euro. Per fare un confronto rispetto ai numeri del passato, basti pensare che nel 2023, Fascino aveva registrato ricavi per 57,9 milioni di euro e un utile netto di 8,1 milioni. La società è così amministrata. A capo di Fascino c’è il presidente Alessandro Salem (già direttore generale dei contenuti Mediaset). Nel ruolo di amministratore delegato c’è invece Sabina Gregoratti, storico braccio destro di Maria De Filippi. Tra coloro seduti nel consiglio d’amministrazione figura, invece, Gabriele Costanzo, figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.