Greta Rossetti sulle parole di Mirko al GF: “Ho bisogno di tempo per capire se dice la verità” Greta Rossetti ha commentato le parole dette da Mirko Brunetti nell’ultima puntata del Grande Fratello, in cui ha dichiarato di essere ancora innamorato di lei. L’ex tentatrice dice di non avere nessuno al suo fianco, ma di avere bisogno di tempo per capire se lui stia dicendo la verità.

Greta Rossetti interviene sui social dopo la marea di messaggi ricevuti dai suoi fan dopo la puntata del Grande Fratello di giovedì 19 ottobre, durante la quale Mirko Brunetti ha dichiarato di essere ancora innamorato di lei. L'ex tentatrice ha dichiarato di non avere nessuna persona al suo fianco, ma di aver bisogno di tempo per capire se il gieffino ha abbia detto la verità finora o meno, come ha scritto in una story pubblicata su Instagram.

Le parole di Greta dopo la diretta del GF

Prima di pubblicare una story, in cui ha riassunto i suoi pensieri in merito alla storia con Mirko Brunetti, Greta aveva avviato una diretta su Instagram nella quale cercava di spiegare a coloro che le avevano inviato numerosi messaggi dopo la puntata del Grande Fratello, i motivi che hanno portato alla rottura tra i due, aggiungendo anche un particolare:

Non l’ho lasciato a caso, senza motivo. I motivi ci sono e c’erano, io non mi baso solo sulle parole. Sono una persona diffidente, quindi guardo tanto i fatti alla lunga. L’unica cosa che mi dispiace tanto è che lui possa pensare che io sono fuori con un’altra persona, che mi sto facendo i cavoli miei e questo un po' mi logora. Da fuori è impossibile dargli un segnale, mi dispiace questo.

L'ex tentatrice ha poi chiarito ulteriormente la questione dicendo: "Ci tengo a precisare una cosa…Non posso essere ipocrita e negarlo, ovvio che mi commuovo quando lo vedo, quando lo sento, quando parla di noi", per poi aggiungere un ulteriore spiegazione: