“Grazie perché stai vivendo una vita più mia che tua”, la sclerosi multipla di Eleonora La storia di Eleonora, malata di sclerosi multipla, che chiama Leclerc per fare una sorpresa al fidanzato che sta sacrificando tutto per il suo bene: “Non mi fai pesare nulla, ma certi giorni vedo una tristezza nei tuoi occhi e mi dispiace tanto”.

La puntata di C'è posta per te del 14 gennaio inizia, come di consueto, con una storia a lieto fine. E un ospite, il pilota Ferrari Charles Leclerc che rappresenta il "regalo" di Eleonora al suo compagno, Giulio. Eleonora è malata di sclerosi multipla, da quando le è stata diagnosticata questa malattia, Giulio sta sacrificando la sua vita per lei. E per questo motivo, lei ha voluto in qualche modo rendergli omaggio. Nella puntata del 14 gennaio, oltre a Charles Leclerc, c'è stato come ospite anche Luca Argentero.

Le parole di Eleonora

Eleonora racconta la sua storia: "Stiamo insieme da 4 anni, io ho 23 anni e non dovrei avere paura del futuro ma a 20 anni, da un fastidio all'occhio sinistro, ho scoperto di avere la sclerosi multipla. Quando l'ho scopertop gli ho chiesto perché volesse continuare a stare con me. Non mi ha mai lasciato. È partito con me dalla Sicilia al Nord Italia. A febbraio del 2020 siamo riusciti ad affittare una casetta, è piccola ma ha tutto. Ho paura di essere per lui un peso ma lui mi dice che non è così, che prima o poi diventeremo genitori. Stasera voglio dirgli che lo amo profondamente".

Grazie perché non mi compatisci e non mi fai mettere la testa sotto la sabbia. Grazie perché da un po' di anni a questa parte è come se tu vivessi una vita più mia che tua. Non mi fai pesare nulla, ma certi giorni vedo una tristezza nei tuoi occhi e mi dispiace tanto.

La stima di Charles Leclerc

Charles Leclerc è rimasto senza parole nel vedere questa storia ed ha ammesso a Giulio di avere tantissima stima e tanta ammirazione per lui, tanta quanto Giulio ne ha per le sue imprese sportive. Il regalo di Charles Leclerc è un viaggio a Disneyland oltre a una serie di regali griffati Ferrari. Eleonora, prima di aprire la busta scherza: "Prima che Maria apra la busta", spiega Eleonora, "mi devi promettere che quando guardiamo i film horror, non mi prendi in giro. La seconda, quando ti chiedo di fare le foto non scappi più. La terza, questa me la devi promettere, che quando ti metti a letto tutto vestito e poi per il caldo ti inizi a spogliarti, non metti più le cose dalla mia parte, ma le pieghi e le metti dalla mia sedia".