Grande Fratello Vip 2022, nessun eliminato: nominati Marco, Giaele e Giovanni Tre i nominati nella puntata del GF Vip del 29 settembre 2022: Marco, Giaele e Giovanni. Ecco quanto accaduto durante la serata.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La quarta puntata di questa edizione del Grande Fratello Vip arriva a margine della settimana post elettorale che ha alterato le dinamiche della casa, con l'uscita di alcuni inquilini proprio per recarsi alle urne. Questa una delle ragioni principali a motivare la scelta di non procedere ad alcuna eliminazione in puntata. A beneficiarne Antonella Fiordelisi, alla quale viene fatto credere di essere stata eliminata nel ballottaggio con Marco, prima di scoprire, quando è ancora in lacrime, di essere la preferita del pubblico. Durante la puntata c'è stato ampio spazio per la vicenda di Giovanni Ciacci, che ha raccontato ad Alfonso Signorini della sua sieropositività. Anche Ginevra Lamborghini ha avuto il suo spazio, così come Patrizia Rossetti, che ha raccontato del tradimento subito dall'ex marito.

Chi sono i concorrenti in nomination

Sono tre i nominati della puntata: Marco, Giovanni e Pamela. I loro nomi emergono dopo il lungo giro di nomination, che vede il gruppo diviso in due parti, con dieci immuni che potranno dire la loro nomination in segreto e gli altri concorrenti che saranno costretti ad esprimerla palesemente. I dieci immuni sono: Charlie, Antonino, Daniele e Luca per gli uomini, mentre Wilma, Carolina, Ginevra, Gegia le donne scelte. Sonia Bruganelli sceglie Patrizia Rossetti, mentre Orietta Berti opta per Orietta Berti. Le nomination palesi vedono Attilio Romita nominare Marco, così come George e Pamela Prati, Nikita vota Sara, Cristina vota per Marco, Giovanni Ciacci vota per Marco, che a sua volta nomina Giovanni "per la sua storia". Ciacci si arrabbia: "La mia storia è quella di tutti". Sara vota Nikita. Edoardo vota per Marco.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 29 settembre 2022

Terminano le nomination palesi e tocca agli immuni. Elenoire vota per Nikita, mentre Luca vota per Marco, mentre Ginevra nomina Giaele. Tocca ad Antonino che invece nomina Giovanni. Anche Wilma nomina Giaele, così come Charlie Gnocchi, anche lui contestandole di non fare nulla in casa. Anche Carolina va nella direzione della nomination a Giaele. Antonella, dopo essere stata salvata in quanto preferita del pubblico, nomina Giaele. Patrizia nomina Marco. Gegia, infine, nomina Giaele, con la stessa motivazione degli altri inquilini, accusandola di fatto di non impegnarsi in casa.