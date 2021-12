Grande Fratello Vip 2021, nessun eliminato: nominati Biagio, Miriana, Giacomo e Valeria La ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip si è chiusa con tre concorrenti in nomination: Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan e Giacomo Urtis e Valeria Marini (concorrente unico).

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip si è chiusa senza nessun eliminato e con i seguenti concorrenti in nomination. Nel periodo natalizio, il Grande Fratello Vip andrà in onda una volta a settimana, al lunedì. A partire dalla fine delle feste natalizie, ritornerà il consueto appuntamento doppio settimanale. Lulù Selassié è la preferita della ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip e ha guadagnato l'immunità, potendo salvare altre tre persone. Lulù ha salvato Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan e Carmen Russo. Lulù Selassié ha condannato Biagio D'Anelli alla nomination.

Nessun eliminato nella puntata del 20 dicembre 2021

Il televoto era per assegnare un preferito che potesse dare tre immunità e lasciare uno del gruppo in nomination per la prossima puntata. Lulù Selassié è la preferita della ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip e guadagna l'immunità, potendo salvare altre tre persone dalla nomination della prossima settimana. Lulù ha salvato Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan e Carmen Russo. Lulù Selassié ha condannato Biagio D'Anelli alla nomination. Queste le percentuali dei voti delle nomination:

Lulù Selassie 26%

Miriana Trevisan 18%

Gianmaria Antinolfi 17%

Manuel Bortuzzo 16%

Carmen Russo 9%

Valeria e Giacomo Urtis 8%

Biagio D'Anelli 6%

Chi sono i concorrenti in nomination

Gli immuni sono Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Manuel Bortuzzo ha votato Miriana Trevisan, Giucas Casella ha votato Gianmaria Antinolfi, Gianmaria Antinolfi vota Valeria Marini e Giacomo Urtis, Miriana Trevisan vota Soleil Sorge, Soleil Sorge vota Miriana Trevisan. Tra le nomination segrete: Katia Ricciarelli vota Miriana Trevisan, Sophie Codegoni vota Davide Silvestri, Jessica Selassié vota Valeria e Giacomo, Lulù Selassie vota Davide Silvestri, Carmen Russo vota Gianmaria Antinolfi.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 20 dicembre 2021

La ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip ha visto protagonista di differenti blocchi Alex Belli, che si è confrontato con Soleil Sorge, poi con Soleil Sorge e con la madre, Wendy, successivamente in studio con Alex Belli. C'è stato poi il Christmas Show con i concorrenti che hanno ballato. Sono entrati Nathalie Caldonazzo e Barù D'Aragona, nipote di Costantino della Gherardesca. C'è stata una rissetta tra Aldo Montano e Alex Belli. Durante un acceso diverbio in studio, protagonista Alex Belli, Sonia Bruganelli si è vista parlare addosso e poi zittire da Alfonso Signorini. A quel punto ha lasciato lo studio, poi però , è rientrata. Alfonso Signorini ha chiesto scusa.