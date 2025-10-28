Grande Fratello, Matteo Azzali è stato eliminato: tre concorrenti in nomination

Matteo Azzali è stato eliminato nella puntata del 27 ottobre del Grande Fratello. Ha perso al televoto flash contro Rasha e Benedetta. Al televoto tre concorrenti: Donatella Merrcoledisanto, Jonas e Francesco Rana.

Matteo Azzali è stato eliminato nella puntata del 27 ottobre del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura e in onda su Canale 5. Tre concorrenti sono finiti in nomination: Donatella Mercoledisanto, Jonas e Francesco Rana. La puntata ha visto tra i protagonisti Sonia Bruganelli, tornata ancora una volta come opinionista in studio, e l'arrivo della moglie di Domenico, Valentina, per un confronto diretto con lui.

Chi è stato eliminato nella puntata del 27 ottobre

Matteo Azzali è l'eliminato della puntata del 27 ottobre del Grande Fratello. Il pugile ha perso al televoto contro Benedetta e Rasha, come ha annunciato Simona Ventura. Il concorrente è stato il meno votato e per questo ha dovuto lasciare definitivamente la Casa. "Non sono venuto qui a recitare una parte, peli sulla lingua non ne ho", ha detto prima di uscire. Di seguito le percentuali del televoto:

Rasha 37.06%

Benedetta 32,98%

Matteo 29.96%

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche nel corso della quinta puntata del Grande Fratello è arrivato il momento delle nomination, da cui è immune Domenico. Grazia inizia e fa il nome di Francesco, poi tocca a Jonas che invece sceglie Donatella. Benedetta penalizza Francesca e Simone, che a loro volta votano Grazia. La scelta di Mattia ricade su Donatella così come quella di Francesco, mentre Giulia penalizza Jonas. Donatella ricambia il voto a Francesco. Nel segreto del confessionale, invece, Anita e Ivana scelgono Francesco, mentre Omer e Domenico fanno il nome di Jonas. In nomination, quindi, Donatella, Francesco e Jonas.

Cosa è successo nella puntata del 27 ottobre

Nella puntata del 27 ottobre del Grande Fratello spazio al confronto tra Domenico e la moglie Valentina, rientrata apposta nella Casa dopo aver visto alcune immagini del marito, che però nega di averla tradita. Sonia Bruganelli ancora opinionista in studio accanto a Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Donatella Mercoledisanto ha raccontato la sua storia familiare, in particolare il rapporto con il padre, che andò in carcere ed ebbe diversi problemi con la giustizia.