Donatella Mercoledisanto al GF: “Ero la figlia di un uomo in carcere. Mi rubò dei soldi, aveva una dipendenza”

Nella casa del Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto si è lasciata andare a un toccante racconto sulla sua storia familiare. La donna, 44 anni, nata e vissuta a Bari, ha parlato del complicato rapporto con il padre. L'uomo ha avuto "problemi con la giustizia" e, come ha spiegato nella puntata del 27 ottobre, è stato in carcere ed è poi diventato un collaboratore di giustizia. È morto all'età di 44 anni.

L'infanzia difficile di Donatella Mercoledisanto

Con le lacrime agli occhi, Donatella ha raccontato di non aver avuto una infanzia felice fino ai 15 anni, quando ha poi conosciuto l'attuale marito Andrea. "Non sono mai stata una bambina, ho sempre fatto la grande perché dovevo", ha spiegato a Simona Ventura e ai telespettatori. La figura più controversa della sua famiglia è stato il padre, che spesso si è mostrato "egoista": "Mi ha fatto di tutto. Le dipendenze, o le donne, o le brutte strade. Non ho mai avuto un padre, non l'ho visto proprio. Ricordo solo preoccupazioni".

Donatella ha poi ricordato un particolare episodio che l'ha fatta particolarmente soffrire: quando aveva appena 7 anni, in seconda elementare, aveva vinto una borsa di studio dal valore di 50mila lire e il padre le rubò i soldi. "Mio padre c'era, mi aveva abbracciato e fatto i complimenti. Tornata a casa, dò la busta con i soldi a mia madre ma non ci sono. Li aveva presi lui. Aveva una dipendenza. Molte cose che ho visto non avrei dovuto vederle", ha spiegato. Per anni, la donna ha "pagato per colpe che non aveva" e portato il peso di un cognome che le ha chiuso diverse strade: "Da piccola ero ‘la figlia di un uomo che è stato in carcere' oppure ‘la figlia di un collaboratore di giustizia' che se ne è andato quando avevo 18 anni".

L'amore per il marito Andrea

Oggi Donatella Mercoledisanto ha spiegato di essere una donna felice e di essersi rifatta una vita. Il suo ‘angelo' è stato il marito Andrea, conosciuto quando aveva 15 anni e a cui è legata da più di 30. "Sono stata ripagata di tutta quella sofferenza, è la cosa più bella che la vita mi ha regalato. Mi ha fatto vedere il senso della famiglia e dell'amore", ha spiegato.