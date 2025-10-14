Grande Fratello, Giulio Carotenuto eliminato: 4 concorrenti in nomination

Giulio Carotenuto è l’eliminato della puntata del Grande Fratello di lunedì 13 ottobre. A fine puntata, 4 concorrenti sono finiti in nomination: si tratta di Grazia Kendi, Giulia Soponario, Francesco Rana e Bena.

La puntata del Grande Fratello di ieri sera, 13 ottobre 2025, ha visto la prima eliminazione dell'edizione. Tra Giulio, Matteo e Omer, Giulio ha avuto la peggio ed è stato eliminato: ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà. Durante l'appuntamento in diretta su Canale5, Floriana Secondi ha attaccato Jonas Pepe e Domenico ha incontrato la compagna, gelosa della vicinanza del concorrente a Benedetta. A fine puntata, 4 concorrenti sono finiti in nomination: si tratta di Grazia Kendi, Giulia Soponario, Francesco Rana e Bena.

Chi è stato eliminato nella puntata del 13 ottobre

Giulio è stato il meno votato dal pubblico e nella puntata di lunedì 13 ottobre 2025 è stato costretto ad abbandonare la casa. Ha perso al televoto contro Omer e Matteo raggiungendo solo il 18,83 % di voti. Di seguito le percentuali di voto:

Omer 46,74 %

Matteo 34,43 %

Giulio 18,83 %

Chi sono i concorrenti in nomination

Sono quattro i concorrenti finiti in nomination nella puntata di 13 ottobre. Tra i veterani vanno al televoto Grazia Kendi, Giulia Soponario e Francesco Rana. Insieme a loro si aggiunge al televoto Bena, entrato in Casa da solo una settimana. Il concorrente meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione, il cui verdetto si scoprirà nella prossima puntata.

Cosa è successo nella puntata del 13 ottobre

La puntata del Grande Fratello ieri sera si è aperta con le parole di Simona Ventura per Anita Mazzotti, che in settimana ha lasciato la casa per "motivi familiari". Poi è andato in scena il confronto tra Omer e Jonas, durante il quale è intervenuta anche l'opinionista Floriana Secondi per attaccare il modello. Domenico ha avuto modo di confrontarsi con la compagna, gelosa della vicinanza del concorrente a Benedetta. Simona Ventura ha poi annunciato ai concorrenti l'accordo di pace tra Israele e Hamas voluto da Trump.