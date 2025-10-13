Programmi tv
Grande Fratello 2025/2026

Anita Mazzotta ha lasciato il Grande Fratello, Simona Ventura: “Forza, ti aspettiamo con tutto il cuore”

Anita Mazzotta ha lasciato il Grande Fratello. Le parole di Simona Ventura nel corso della puntata del reality di Canale5 trasmessa lunedì 13 ottobre.
A cura di Daniela Seclì
Grande Fratello 2025/2026

Anita Mazzotta ha lasciato il Grande Fratello. Nella puntata di lunedì 13 ottobre, Simona Ventura ha rivolto un saluto alla concorrente senza spiegare i motivi che hanno costretto la concorrente a sospendere il suo percorso nella casa. Una precisa scelta volta a proteggere la sfera privata della gieffina. La conduttrice le ha rivolto un messaggio carico di affetto.

Le parole di Simona Ventura per Anita Mazzotta. In apertura della puntata del Grande Fratello di lunedì 13 ottobre, Simona Ventura ha voluto rivolgere un saluto particolare ad Anita Mazzotta. La conduttrice ha spiegato: "Il Grande Fratello, come sapete, è una famiglia unita e coesa". E ha aggiunto: "Purtroppo Anita, la nostra piercer di Milano, ha dovuto abbandonare per motivi personali. Anita, noi ti abbracciamo fortissimo, ti vogliamo bene, ti aspettiamo con tutto il cuore. Forza Anita". Nel momento in cui scriviamo, sul sito ufficiale del Grande Fratello, Anita Mazzotta risulta ancora tra i concorrenti. Dunque, non è detto che non rientri in gara in un secondo momento. Ma per avere notizie certe occorrerà attendere i prossimi giorni.

Anita Mazzotta risulta ancora tra i concorrenti del Grande Fratello
Anita Mazzotta risulta ancora tra i concorrenti del Grande Fratello

Anita Mazzotta è uscita dalla casa del Grande Fratello lo scorso 11 ottobre. Come accade in queste circostanze, la notizia è stata diffusa sul sito e sui profili social del reality di Canale5. La produzione, come è giusto che sia, ha rispettato la privacy della ventiseienne originaria di Brindisi. Il Grande Fratello ha comunicato solo che la concorrente si era vista costretta ad attraversare la porta rossa per motivi familiari. Il pensiero degli spettatori è andato subito alla madre. La gieffina aveva raccontato di essere molto preoccupata per le delicate condizioni di salute della donna. Alcuni concorrenti, quando Anita è uscita dalla casa, si sono sciolti in lacrime.

Programmi TV
Programmi tv
