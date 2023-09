Grande Fratello, Francesco Benigno: “Mi vogliono a tutti i costi, rifiuto e mi godo mio figlio” Francesco Benigno rifiuta di partecipare al Grande Fratello 2023/24 per godersi suo figlio insieme alla moglie Valentina Magazzù. Il mese scorso aveva chiesto aiuto ai fan per prendere una decisione: “Che dite, ci vado? Ho bisogno del vostro aiuto per capire”.

Manca sempre meno all'inizio della nuova edizione del Grande Fratello, che andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre. L'attesa su chi saranno i concorrenti Vip e Nip (oltre i 6 già noti) cresce sempre di più, ma una cosa è certa: Francesco Benigno non sarà uno di questi. L'attore ha da poco festeggiato la nascita del suo primogenito, e per questo non ha la minima intenzione di partecipare al reality: "Cari autori del Grande Fratello, grazie per l'offerta ma rifiuto e mi godo mio figlio. Adoro!", ha scritto qualche giorno fa in un post su Facebook.

Il Gf lo voleva "a tutti i costi"

Prima di diventare padre, l'attore e regista italiano si era già espresso sulla sua eventuale partecipazione al reality. Il 19 agosto, sui suoi social aveva parlato del fatto che la produzione del programma targato Mediaset l'avesse cercato in maniera insistente: "Mi vogliono al Grande Fratello a tutti i costi. Che dite ci vado? – aveva chiesto perplesso – Ovviamente siamo in attesa della nascita di nostro figlio tra domani e dopodomani, ma voi cosa ne pensate?". A seguito del post, Benigno aveva addirittura postato un commento per esortare i fan ad aiutarlo a prendere una decisione: "Condividete nelle vostre pagine il mio post, ho bisogno del vostro aiuto per capire". A quanto pare, ogni dubbio è stato chiarito con la nascita del piccolo Giovanni Roderico Tiago, che è nato il 23 agosto. Benigno, dunque, approfitterà di questo periodo per godersi al meglio i primi mesi di vita del piccolo e stare accanto a sua moglie Valentina Magazzù.

L'annuncio della nascita del figlio Giovanni

Il giorno della nascita del figlio di Francesco Benigno è stato uno dei più belli della sua vita. L'attore, che negli scorsi mesi ha tenuto aggiornati i fan in modo costante sull'andamento della gravidanza della moglie Valentina, aveva dato il lieto annuncio con un dolce pensiero rivolto alla sua famiglia: "Il quadro più bello dell'amore sublime: noi tre. Io, mia moglie e il nostro frutto dell'amore, il nostro Giovanni Roderico Tiago", aveva scritto. Gli utenti sono stati aggiornati in tempo reale anche il 23 agosto: "Sono felice di annunciarvi che il piccolo è nato alle 00:32 e pesa 3,720 kg. Sia lui che la mamma stanno bene, evviva!".