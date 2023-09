Grande Fratello, Anita Olivieri censura Lorenzo Remotti: “Non puoi parlare di questo” Al Grande Fratello, Anita Olivieri ha bloccato Lorenzo Remotti. Ecco cosa stava raccontando il gieffino.

A cura di Daniela Seclì

Continua il Grande Fratello delle buone maniere, mentre su X si moltiplicano i video che ritraggono i concorrenti mentre si autocensurano per una parolaccia o per avere svelato un'informazione di troppo. L'ultimo video, in ordine di tempo, vede protagonisti Anita Olivieri e Lorenzo Remotti.

Cosa hanno detto Anita Olivieri e Lorenzo Remotti

Anita Olivieri e Lorenzo Remotti stavano chiacchierando nel tugurio, quando la concorrente ha sentito in lontananza il rumore dei fuochi d'artificio. Facendo notare la cosa a Lorenzo, ha rievocato in lui un ricordo: "Li hanno fatti anche quando eravamo in albergo. Tu li hai visti?". La gieffina ha confermato di averli sentiti, ma non è riuscita a vederli. Così, Remotti ha continuato: "Non avevi la camera che affacciava...". Ma Anita lo ha interrotto bruscamente: "No, non bisogna parlare dell'albergo. Ti ricordi?". Lorenzo ha tagliato corto: "Ah ok".

Quanto resisteranno i concorrenti del Grande Fratello?

È vero che nella passata edizione del Grande Fratello, in versione Vip, lasciare i concorrenti a briglia sciolta ha portato alla messa in onda di puntate in cui imperava la volgarità e la maleducazione. Il freno a mano tirato per i gieffini dell'attuale edizione, però, potrebbe rivelarsi un boomerang. Quanto resisteranno senza sfogarsi, autocensurandosi e soffocando ogni parvenza di lite? In fondo, i concorrenti sono entrati nella casa solo quattro giorni fa e da allora non hanno fatto altro che spolverare, passare l'aspirapolvere, cucinare, criticare gli ex concorrenti rimarcando la loro educazione rispetto al cast precedente, rimproverarsi l'un l'altro in caso di parolacce e, persino, frenare delle gag scherzose tra loro per paura di una eventuale squalifica. Riusciranno a portare avanti questo comportamento impeccabile (e artificiale) per mesi?