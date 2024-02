Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi di nuovo vicini al GF, lui: “C’è ancora magia tra noi” Nella puntata del GF del 26 febbraio Giuseppe Garibaldi ha confessato di provare ancora dei sentimenti per Beatrice Luzzi: “C’è ancora magia tra di noi, vorrei che facessimo insieme questo finale”. L’attrice ha poi replicato: “Vorrei che lui mi vedesse come sono realmente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nella casa del Grande Fratello Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono di nuovo vicini. I due, nella puntata del 26 febbraio, hanno commentato le loro sensazioni dopo essersi ritrovati: "La magia tra noi è rimasta, le ho detto di goderci questo finale insieme" ha spiegato il concorrente calabrese. "Vorrei che ci capissimo meglio" ha aggiunto l'attrice.

La confessione di Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi

Giuseppe Garibaldi, in puntata, ha dichiarato di sentirsi ancora legato sentimentalmente a Beatrice Luzzi. In mistery room con la sua inquilina ha confessato ad Alfonso Signorini e al pubblico di Canale5 la sua volontà di ripartire da zero con lei: "Non nego che se ci siamo messi insieme, qualcosa c'è. Stando qui da sei mesi non è che svanisce da un momento all'altro. Dentro di me c'è un sentimento, una magia. Le ho detto di lasciarsi alle spalle quello che è successo, ma negli ultimi giorni ci siamo riavvicinati. Ci abbracciamo ogni giorno, le ho detto di goderci questo finale insieme". La diretta interessata ha così risposto: "Io non ci casco più. Però mi piacerebbe tanto che in quest'ultimo mese approfondissimo la nostra situazione, nata e poi castrata in malo modo. Vorrei che lui mi vedesse come sono realmente. Devo essere tranquilla sul suo entourage, ho paura".

Giuseppe Garibaldi: "Con Anita Olivieri un amore fraterno"

Giuseppe Garibaldi, chiamato a restare da solo in mistery room da Signorini, ha poi commentato il rapporto con Anita Olivieri: "Con lei non c'è alcuna relazione, non abbiamo mai superato un limite. C'è un amore fraterno. Per Beatrice Luzzi ho sofferto". Cesara Buonamici, dallo studio, ha poi detto la sua: "Beatrice Luzzi ha avuto reazioni dure con lui, credevo che il rapporto tra loro due fosse molto più profondo. C'è stato uno scambio di affetto vero".