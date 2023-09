Giuseppe Garibaldi bacia Grecia Colmenares al GF: sono i protagonisti della telenovela Tugurio amaro Per dare vita alla telenovela del GF “Tugurio Amaro”, Giuseppe Garibaldi ha baciato Grecia Colmenares. Nella storia il concorrente vive una doppia relazione con l’attrice e Rosy Chin: il video del triangolo amoroso.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Scatta il primo bacio nella casa del Grande Fratello, ma non tra due reali innamorati. La nuova edizione del reality ha dato l'opportunità ai concorrenti di realizzare una vera e propria telenovela, ricca di intrighi, misteri e colpi di scena. I "tuguriati" hanno dato così vita al "Tugurio Amaro": sotto la regia di Ciro e i consigli di Grecia, i concorrenti si sono preparati e immersi nel loro ruolo. La storia ha previsto che tra Giuseppe Garibaldi e Grecia Colmenares scattasse un passionale bacio.

Il video del bacio tra Giuseppe Garibaldi e Grecia Colmenares

Giuseppe Garibaldi in "Tugurio Amaro" interpreta il ruolo di un uomo impegnato in una doppia relazione. Grecia Colmenares, nella storia, sarebbe sua moglie, Rosy Chin, invece, l'amante in attesa di vivere alla luce del sole la storia d'amore. Anche l'attrice venezuelana, nella telenovela, vive una storia segreta con Vittorio. In una delle scene filmate da Ciro Petrone viene ripreso il passionale bacio tra Giuseppe e Grecia:

Il video è diventato oggetto di chiacchiericcio tra i telespettatori su Twitter. Ognuno dei concorrenti si è impegnato al meglio per dare vita alla storia raccontata, ricca di relazioni nascoste, segreti e colpi di scena. Nella puntata in programma per stasera, giovedì 28 settembre, potrebbe andare in onda il risultato finale della telenovelas realizzata.

Le anticipazioni della puntata di stasera

Federica Panicucci nel corso del suo programma Mattino5 ha annunciato qualche anticipazione riguardante la puntata di stasera del Grande Fratello. Si è collegata con la casa, in diretta, nelle prime ore del mattino e ha rivelato che Alfonso Signorini, nell'appuntamento con il reality in programma per stasera, dovrebbe dar modo a Heidi Baci e Massimiliano Varrese di parlare della loro liason, conclusasi senza lieto fine. "Pare che Heidi abbia qualcosina con Vittorio", le parole della conduttrice di Mattino5. Stasera ci sarà inoltre l'esito del televoto che vede Beatrice, Arnold, Grecia, Giselda e Vittorio protagonisti.