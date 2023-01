Giulia Salemi: “Sarò onesta, il cast di questo GFVip non è affine al mio modo di essere” L’opinionista social di questa edizione si lascia andare a qualche commento sui Vip nella Casa. Il parere tutto sommato è negativo, soprattutto per quanto riguarda gli uomini. “Luca non è chiaro, Daniele è aggressivo. Spinalbese? Usa e getta le persone”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Giulia Salemi è un volto sempre più presente al Grande Fratello Vip. È l'opinionista “social”, un ruolo che sembra esserle stato cucito addosso in questa edizione, e il suo coinvolgimento in studio da parte di Alfonso Signorini sembra essere richiesto a gran voce dal pubblico. Con un’esperienza nella Casa alle spalle, l’influencer è l’espressione del sentiment popolare che, dai social, chiede di avere sempre più peso nelle dinamiche della Casa.

L’opinione di Giulia Salemi sui vip della Casa

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Giulia Salemi dà giudizi e pareri sul cast di quest’anno. La dinamica dei Donnalisi ha ormai preso il sopravvento, scatenando un certo malcontento da parte del pubblico che si schiera, per lo più, contro Antonella. “Sarò onesta, il cast è poso affine al mio modo di essere”, ammette l’opinionista. Restano le dinamiche messe in atto dagli uomini della Casa, da Spinalbese che sembra ormai essersi preso una pausa, fino ad Onestini e Dal Moro piuttosto infuocati. “Gli uomini della Casa non sono affini a me”, aggiunge Giulia. “Luca non è chiaro, Daniele è aggressivo. Antonino non mi piace come usa e getta le persone”. Una menzione positiva va invece ad Oriana. “Pur non condividendo alcuni suoi atteggiamenti, è quella che mi diverte di più”.

Giulia Salemi assente al GFVip per andare a Sanremo

Divisa tra gli impegni a Cinecittà e quelli per Radio 101, Giulia Salemi è in vetta ai suoi progetti lavorativi. Per lei si prospetta un’altra opportunità importante, che grazie alla radio la porterà a Sanremo come inviata ufficiale. Ecco perché per qualche tempo dovrà assentarsi da Roma e Milano e non verrà coinvolta nel progetto di Mediaset di contro programmazione rispetto al Festival. La puntata del GFVip di giovedì 9 febbraio dunque dovrà fare a meno della sua opinionista social. Non vale lo stesso discorso per Orietta Berti, che invece resterà in studio a Cinecittà insieme a Sonia Bruganelli.