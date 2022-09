Giucas Casella urla contro Attilio Romita: “Mi hai definito bavoso, non ho toccato il c**o a nessuno” Giucas Casella è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con Attilio Romita. In lacrime e urlando, lo ha rimproverato per averlo definito “vecchio bavoso”.

Attilio Romita e Giucas Casella hanno avuto un confronto nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 26 settembre. Alcune parole del giornalista hanno ferito Giucas che ha chiesto di poter parlare con lui. In particolare, Romita lo ha definito un "vecchio bavoso", per la doccia fatta con due concorrenti, nella passata edizione del reality.

Cosa ha detto Attilio Romita su Giucas Casella

Attilio Romita ha commentato con parole durissime, alcune scene avvenute nella precedente edizione del Grande Fratello Vip e che hanno visto protagonista Giucas Casella: “Giucas Casella che nella scorsa edizione faceva la doccia con due ragazze che gli sculettavano addosso e lui che allungava le mani, per un quarto d’ora… Una cosa viscida, brutta, di questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due ragazze mentre tentava di acchiappare un po’ di pelle”. Ecco come è andato il confronto con Giucas Casella.

La reazione di Giucas Casella alle parole di Attilio Romita

Attilio Romita è stato invitato a raggiungere il giardino. Il concorrente ha trovato Giucas Casella ad attenderlo. Complice il freeze, quest'ultimo ha potuto dire tutto ciò che pensava dell'accaduto e lo ha fatto urlando e piangendo:

Sono incaz**to con te. Sono veramente incaz**to. Hai detto che sono morboso. Aggettivi pazzeschi. Mi hai definito viscido, vecchio bavoso, non te lo ricordi? Hai detto che toccavo le ragazze, ma cosa dici? Sai che tutto il web e i ragazzi del Grande Fratello mi hanno incoraggiato e chiamato? Tu che hai fatto il balletto qui dentro. Ti sei dimenticato di quello che hai fatto?

Romita ha spiegato che i suoi discorsi erano ispirati ai commenti che avrebbe letto sotto al video in cui faceva la doccia con Delia Duran e Lulù Hailé Selassié: "Tu per me eri un mito della televisione italiana e ti trovavi a fare la doccia con delle ragazze". Ma Giucas ha rispedito le accuse al mittente:

Dopo 6 mesi, ero il cocco di tutti. Erano le mie nipotine, mi chiamavano nonno. Erano Lulù e Delia. Tu ti tocchi il pacchetto e ti sei spogliato. Mica toccavo le zinne o il c**etto come hai fatto tu. Io non mi sono mai permesso di fare questo.

E il giornalista di rimando: "Io non ho toccato il c**etto di nessuno. Se ti sei trovato accettabile in quel video, ti chiedo scusa e mi rimangio tutto. Se non hai provato disagio, ti chiedo scusa. Vai a leggere i commenti a quel video e vedrai che non l'ha trovato plausibile nessuno". Signorini l'ha rimandato in onda, sperando di poter spezzare una lancia a favore di Giucas Casella, ma si è reso conto che l'uomo in effetti sfiorava le due concorrenti e, con ironia, ha commentato: "Ha ragione Romita, sei un viscidone. Sono stravolto".