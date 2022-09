Attilio Romita attacca Giucas Casella: “Vecchio bavoso che si strusciava sulle donne, scena viscida” Attilio Romita nella casa spara a zero su Giucas Casella accusandolo di aver avuto atteggiamenti inappropriati alla sua età, durante la corsa edizione. “Faceva la doccia con le ragazze, allungava le mani per acchiappare un po’ di pelle”

A cura di Giulia Turco

Attilio Romita non risparmia critiche e giudizi nella casa del GFVip. Dopo aver sparato a zero sulla famiglia reale britannica dicendo che “ci sono stupratori, personaggi loschi e organizzatori di orge”, il giornalista storico volto del Tg1 si è lasciato andare ad una serie di critiche sul trattamento ricevuto da Signorini in queste prime settimane di reality, lamentando di non essere preso in considerazione come vorrebbe. Non sono mancati i giudizi anche su alcuni concorrenti delle passate edizioni.

L'affondo di Romita su Giucas Casella

Il giornalista si è già dimostrato espertissimo del reality, parlando in più occasioni di dinamiche passate. Nel suo mirino di veterano della tv è finito anche Giucas Casella, accusato da Romita di aver avuto atteggiamenti inappropriati alla sua età mentre era nella casa lo scorso anno. “Giucas Casella che nella scorsa edizione che faceva la doccia con due ragazze che gli sculettavano addosso e lui che allungava le mani, per un quarto d’ore…”, ha ricordato il giornalista a Sara Manfuso. “Una cosa viscida, brutta, di questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due ragazze mentre tentava di acchiappare un po’ di pelle”.

La replica di Giucas Casella alle accuse

Le sue parole non sono passate inascoltate all’illusionista che, a distanza di poche ore, ha colto la palla al balzo per replicare e rispedire le accuse al mittente. Giucas Casella ha infatti reso pubblica la sua reazione tramite il suo profilo Twitter che ha condiviso il video di Attilio Romita a petto nudo mentre balla e si struscia con Patrizia Rossetti. Una scena molto simile allo spogliarello ironico di Giucas Casella sul finire della passata edizione. "Il Bue che dice cornuto all’asino…", ha commentato Casella a proposito delle accuse di Romita. "MAI mancato di rispetto a una donna in tutta la mia vita. La malizia e la cattiveria gratuita sta negli occhi di chi guarda . Divertiti Romita!".