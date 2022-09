Attilio Romita furioso con Signorini al GFVip: “Come se non esistessi”, il consiglio di Tommaso Zorzi Attilio Romita è convinto che la sua presenza nella casa non sia funzionale alle dinamiche e che Signorini sia pronto a mandarlo fuori dal reality: “Non ho ricevuto nemmeno il contratto firmato”. E si sfoga: “Non so che ca**o vuole da me, se poi deve trattarmi così”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Attilio Romita outsider di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il volto storico del Tg1 sta dimostrando di essere un vero esperto del reality e di essere al corrente di numerose dinamiche delle passate edizioni, eppure Alfonso Signorini non sembra tirarlo più di tanto in ballo, per ora. Il giornalista ha lamentato di non essere preso in considerazione e i suoi sfoghi fuori onda non sono passati inosservati, tanto che è arrivato un consiglio social anche da parte di Tommaso Zorzi, vincitore dell’edizione 2020.

Lo sfogo di Attilio Romita contro Alfonso Signorini

“Alfonso non mi ha fatto dire nemmeno una parola, come se non esistessi”, si è sfogato Romita con i compagni durante lo stacco pubblicitario della diretta dell'ultima puntata. “Non ho ricevuto nemmeno il contratto firmato”, ha confessato a Charlie Gnocchi. Il giornalista avverte una certa indifferenza da parte degli autori nei suoi confronti e non riesce a trovare dunque il senso della sua presenza nella casa. “Non so che ca**o vuole da me, se poi deve trattarmi in questo modo”, ha detto a proposito di Signorini. “L’anno scorso mandavano in onda uno che faceva l’iguana. Se mi chiamano col ca**o che vado in confessionale”.

Il consiglio di Tommaso Zorzi

Al termine della puntata il giornalista ha lanciato l'ennesima delle sue frecciatine, che sui social hanno già fatto il pieno di consensi incoronandolo come uno dei personaggi più in voga del momento. "Ora vado a dormire come Faceva Tommaso Zorzi, così magari mi ca*ano in puntata", si è lamentato. Parole che non sono sfuggite all'influencer, che ha già manifestato una certa simpatia verso Romita e che ha twittato: "Funziona. Provato sulla mia pelle. Consiglio anche qualche minaccia di uscita". Lo sa bene lui, re della ricerca di attenzioni che ha saputo conquistare il pubblico con la sua sfrontatezza e la libertà di dire quello che pensa in ogni circostanza.