Ginevra Lamborghini e la lite con Elettra: “Non vuole parlarmi ma il motivo non lo sa neanche lei” Ginevra Lamborghini al termine della prima puntata del GF Vip ieri sera ha già svelato qualche retroscena in più sulla lite con la sorella Elettra Lamborghini: “Provo a parlarle ma mi ha bloccata ovunque, il motivo non lo so neanche io, credo che non lo sappia neanche lei”

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il GF Vip 7 seppur sia iniziato da meno di 24 ore è già entrato nel vivo. Tra i concorrenti che hanno rubato sin da subito la scena c'è anche Ginevra Lamborghini e la storia della sua rottura con la sorella Elettra Lamborghini. Sin dalla sua clip di presentazione ha parlato del rapporto, ormai inesistente, con lei, rivelando di non sentirla dal 2019: "Sono l'unica a non essere stata invitata al suo matrimonio". A differenza di quanto accadde nel 2020, la giovane cantante ha deciso di mettersi in gioco portando nella Casa di Cinecittà la sua storia. Una volta terminata la prima puntata, nella notte, ha svelato qualche primo retroscena sulla vicenda alla sua inquilina Cristina Quaranta.

Il racconto di Ginevra Lamborghini sulla lite con la sorella Elettra

Ginevra Lamborghini dopo la prima puntata in diretta ieri sera, ha già svelato qualche dettaglio in più riguardo la lite con Elettra, la sorella con cui non ha più alcun rapporto. I loro genitori ci avrebbero provato in tutti i modi a riavvicinarle, stando a quanto raccontato dalla cantante nella Casa, ma la star del pop italiano non ne vorrebbe sapere nulla: oltre ad averla bloccata sui social e sul telefono, non vuole vederla neanche a Natale.

I miei ci hanno provato in tutti i modi, la cosa che penso è tutti dicono, il tempo passa e aggiusta le cose. Io non ci credo, penso quanto tempo sto sprecando. Io le scrivo ma mi ha bloccato ovunque, su Instagram, il telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno. I miei ci hanno provato, non c'è niente, facciamo Natale separati dal 2019. Io non la vedo e non ho modo di parlarle dal 2019, ci ho provato a suon di lettere, tentativi.

Tra le due non corre buon sangue ma il motivo che si nasconde dietro la lite non è chiaro neanche alla Lamborghini nella Casa del GF Vip: "Il motivo non lo so neanche io, credo che non lo sappia neanche lei. E' nata per una stupidaggine, non è che abbiamo avuto un litigio, abbiamo avuto una rottura netta" ha concluso.

Nel 2020 saltò la sua partecipazione al GF Vip

Ginevra Lamborghini sarebbe dovuta diventare una concorrente del GF VIP già nel 2020, ma all'epoca prima di firmare il contratto chiese che fosse inserita una clausola che prevedesse il divieto di parlare della famiglia e della sorella. Alfonso Signorini decise di non accettare, spiegando che "se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia, e neanche dei Lamborghini, di che parliamo?".