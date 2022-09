Ginevra Lamborghini al GF Vip: “Non parlo con Elettra dal 2019, non mi ha voluta al suo matrimonio” Ginevra Lamborghini entra nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 e rivela di non avere più rapporto con la sorella Elettra: “Non mi ha voluta al suo matrimonio”.

A cura di Stefania Rocco

Tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip c’è Ginevra Lamborghini, alla sua prima esperienza in tv. Ginevra è la sorella della più nota Elettra Lamborghini, uno dei volti principali della musica pop italiana degli ultimi anni. Ma tra le due non corre buon sangue. Lo rivela proprio Ginevra che, nella sua clip di presentazione, ha svelato di non vedere la sorella da tempo. “Mia sorella e io facciamo musica diversa. Non abbiamo più rapporti dal 2019. Sono stata l’unica della nostra famiglia a non essere invitata al suo matrimonio”, ha raccontato dispiaciuta, “Ci soffro ma ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo. Quando sarà pronta, sono qui”. Ha raccontato inoltre di essere single: “Sono carina, simpatica, intelligente, di buona famiglia ma sono ancora single”.

Ginevra Lamborghini al Gf Vip, l’ingresso saltato nel 2020

G§Ginevra Lamborghini sarebbe dovuta entrare nella Casa del Grande Fratello Vip già nel 2020 ma all’epoca chiese che fosse inserita nel suo contratto una clausola che prevedesse il divieto di parlare della sorella Elettra. Il conduttore Alfonso Signorini decise quindi di non prenderla tra i concorrenti di quella edizione.

Alfonso Signorini: “Non voleva parlare della sorella Elettra”

Nel 2020, nel corso di una puntata del GF Vip Party, Signorini racconto i motivi che lo avevano spinto a rinunciare all’ingresso di Ginevra nella Casa: “Ginevra sarebbe stata una grandissima concorrente, ha fatto un provino molto buono. È una ragazza intelligente, elegante, bella, simpatica, ironica, divertente. Ha tutte qualità per fare un grandissimo Grande Fratello. Non c’è perché, in realtà, lei pretendeva, a livello contrattuale, che una volta entrata nella Casa non si potesse parlare né della sorella Elettra, con cui non va assolutamente d’accordo, né della sua famiglia. Ma allora scusa, di che parliamo? Tu entri perché sei Ginevra Lamborghini, se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia, e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la famiglia storica da cui arrivi, di che parliamo? Della tua linea di moda? Non sei mica Donatella Versace. Io non sono il tipo morboso che sta lì a voler sapere. Sapendo che tra lei e Elettra non corre buon sangue, è chiaro che le avrei chiesto il perché, perché non è che ho le fette di salame sugli occhi. Ma una volta che lei non ne vuole parlare, le avrei detto ‘ok, fammi conoscere chi è Ginevra’. Però sono scelte sue. Io su quelle cose non ci entro”.