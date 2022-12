Ginevra: “La Lamborghini? Troppo costosa, con un pieno ci fai un quarto d’ora” “Ho detto che non mi posso permettere la Lamborghini perché per permetterti quella macchina e usarla…”, dice Ginevra alludendo ad un tenore di vita che non le appartiene. Non è la prima volta che la cantante si racconta come una ragazza comune, affatto succube delle ricchezze di famiglia.

A cura di Giulia Turco

Ginevra Lamborghini ha portato una ventata di sfrontatezza nella casa del GFVip. Per quanto il suo soggiorno nel soft di Cinecittà sarà breve, sta riuscendo a riallacciare i legami con molti concorrenti, uomini o donne che siano. Durante una chiacchiera con Sarah, che all’inizio del suo percorso non aveva avuto modo di conoscere, Ginevra si racconta come una ragazza comune, per nulla succube delle sue ricchezze di famiglia.

Ginevra Lamborghini ribadisce che non può permettersi l’auto di famiglia

“Quando ho detto che non mi posso permettere la Lamborghini è perché obiettivamente per permetterti quella macchina e usarla…”, dice Ginevra alludendo ad un tenore di vita che non le appartiene. “La benzina costa, con un pieno ci fai un quarto d’ora”, continua. Sicuramente un po’ esagerato, ma di certo mantenere un auto di un certo calibro non è da tutti. Già in passato la cantante si era mostrata come una ragazza comune che di certo non gode di chissà quali privilegi. “Lavoro tutti i giorni nell’azienda di famiglia”, aveva raccontato. “Prendo 1250 euro al mese e non mi vergogno a dirlo. Non posso permettermi tante cose, nemmeno di guidare la Lamborghini. Non spreco e sto attenta ai soldi”, aveva ribadito difendendosi dai pregiudizi. “Non è che perché sono una Lamborghini ho soldi illimitati”.

Come sta andando la convivenza tra Antonino e Ginevra

Nel frattempo Antonino si sta godendo la presenza di Ginevra nella casa nella maniera più serena possibile. Certo, non mancano i complimenti e le dolcezze nei suoi confronti: "Ma quanto è carina Ginevra?", ha ribadito con Giaele. Nessuna prospettiva di intesa che vada oltre all'amicizia, però. Le fantasie dei fan sono state presto spente sui ‘GinTonic’ dalla diretta interessata. “Fa sempre piacere vedere che la gente ci manda gli aerei, ma non è per la coppia. Loro magari ci sperano, però poi lo sappiamo io e lui”.