Ginevra dopo il confronto con Antonino: “Non volevo ferirlo, non deve cadere in queste trappole” Ginevra Lamborghini dopo il GF VIP ha lasciato un suo sfogo tra le stories sul confronto avuto con Antonino Spinalbese in puntata: “Non volevo attaccarlo, era un invito a straniarsi dalle dinamiche che non sono sue”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera nella puntata del Grande Fratello VIP Ginevra Lamborghini ha avuto modo di confrontarsi con Antonino Spinalbese. Dallo studio, Alfonso Signorini le ha permesso di esprimere i suoi pensieri all'hair stylist, nella Casa. L'influencer lo ha accusato di essersi comportato in maniera infantile, così glielo ha confessato: "Mi dispiace vedere in te un'atteggiamento poco adulto, te lo dico da amica" sono state alcune delle sue parole accompagnate dagli applausi del pubblico presente. Tornata a casa, ha spiegato ai suoi follower di Instagram di provare un profondo bene per Spinalbese, "Mi dispiace che lui si senta ferito adesso".

Il confronto tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese al GF VIP

Ginevra Lamborghini in puntata ieri sera ha avuto un confronto con Antonino Spinalbese, lo ha accusato di essersi comportato da immaturo. Poi ha confessato di essere rimasta ferita da alcune parole dette dal concorrente a Cristina Quaranta riguardo la sua relazione sentimentale: "Sono rimasta ferita dalle tue parole, quando hai detto che io ho avuto un atteggiamento nei tuoi confronti che non hai apprezzato perché sono fidanzata. Io ti ho offerto la mia amicizia, pura, semplice e limpida, e riguardando quel frame mi hai fatto sentire sporca. Come se io mi fossi comportata da gatta morta. Quell'atteggiamento, da amica, sì, il comportamento di altre persone tipo il tuo è bello: che metri di paragone hai?" il suo discorso. La risposta di Antonino:

Io avevo detto che cercavo di capire in base alle tue azioni nei miei confronti fino a che punto ti saresti esposta. Spingevano sul nostro rapporto, in una mini frase ho detto "Ho visto le sue azioni sapendo che lei era fidanzata", io e lei non ci siamo mai sfiorati. Era una frase detta lì, così.

"Non mi piacciono i giochini, non mi piace essere studiata, mi sei simpatico, tutt'ora" ha concluso la Lamborghini.

Lo sfogo di Ginevra Lamborghini dopo la puntata

Tornata in stanza dopo la puntata, la cantante ha ripreso il discorso su Antonino Spinalbese. Ha dichiarato di provare soltanto bene per lui, le intenzioni delle sue parole non erano ferirlo.

Mi sentivo di dover precisare alcune cose, su Antonino. Io a lui tengo tantissimo, ho instaurato un rapporto speciale, un legame che reputo puro e bello, e quello che ho detto in puntata fa parte dell'essere comunque trasparenti tra persone che si vogliono bene. Due settimane fa mi sono sentita ferita da quelle parole, ci sono rimasta male. Quello che per me era un atteggiamento trasparente e scevro da ogni malizia, in realtà da lui è stato interpretato così.

Ginevra Lamborghini ha accusato Spinalbese di aver messo in pratica alcune strategie "che non gli si addicono".

Mi sono sentita di esprimermi sul suo comportamento delle ultime settimane perché ho visto un Antonino cambiato, disponibile a strategie infantili che non gli si addicono. Secondo me ha avuto un atteggiamento non conforme a quello che è lui, il mio modo di parlargli è dovuto al fatto che io ero ferita. Mi dispiace che lui si senta ferito, che si senta giù, spero che le mie parole non gli siano arrivate in modalità di attacco, non era quello il senso. Era un invito a rientrare in sé, di straniarsi dalle dinamiche che non sono sue, mi dispiace che cade in queste trappole. Gli voglio bene, se dico che supporto i gin tonic perché sono rapporti veri. Io supporto quello che c'è di bello e puro tra noi.

Si è augurata di poter aver presto un nuovo confronto con lui per chiarire la sua posizione, "Mi dispiacerebbe se lui pensasse che io voglio attaccarlo, sono sicura che se il legame che abbiamo è vero, mi fa male vederlo così giù. Spero che abbia ascoltato bene le mie parole, se mi conosce ha capito come sono fatta, sa che quando sono infastidita dico sempre una parola in più".