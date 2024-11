video suggerito

Gigi Marzullo torna a Che Tempo Che Fa, Fazio strappa alla Rai la celebrazione dei 30 anni di Sottovoce Gigi Marzullo torna dopo un anno a Che Tempo Che Fa: “Devo ringraziare la Rai che ancora dopo 40 anni mi sopporta”. Fazio, che si è accaparrato la celebrazione dei 30 anni di Sottovoce, scherza: “Stai attento che il 40esimo anno è sempre critico”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gigi Marzullo torna al tavolo di Che Tempo Che Fa, ma soprattutto per la prima volta dopo più di un anno ha il "permesso" della Rai per comparire sul Nove. Se infatti nel 2023 l'esclusiva aveva impedito allo storico conduttore di Sottovoce di essere contemporaneamente in video sulla rete concorrente, la puntata di Che Tempo Che Fa del 10 novembre sblocca la situazione e Marzullo fa la sua prima apparizione sulla rete Warner Bros. Discovery per celebrare i 30 anni di Sottovoce, che cadranno proprio l'11 novembre.

Il ritorno di Marzullo a Che Tempo Che Fa, la frecciatina di Fazio alla Rai

"Domani Sottovoce compie 30 anni. Da 40 sono operaio della Rai, devo ringraziare un'azienda che ancora dopo 40 anni mi sopporta", dice Marzullo nella sua intervista con Fazio, che scherza ricordando la sua esperienza: "Stai attento che il 40esimo anno è sempre critico", riferendosi alla sua uscita dall'azienda proprio in corrispondenza del 40esimo anno di lavoro in Rai.

I 30 anni di Sottovoce: "La Rai non sapeva cosa farmi fare"

Marzullo ha quindi raccontato la genesi di Sottovoce: "Io ero appena arrivato al quinto piano di Viale Mazzini. La Rai a mezzanotte chiudeva, ero un collaboratore fisso. Il mio direttore, all'epoca, disse che non avevano nulla da farmi fare, però noi finiamo i programmi a mezzanotte, inventati una cosa che costi niente, fai 20 minuti prima del monoscopio. Io ho preso un orologio con due lancette accantonato lì e ho messo una lancetta a mezzanotte e dintorni, cominciando a far raccontare a chi aveva avuto una vita più famosa, come avesse fatto a vivere quella vita. Primo ospite credo sia stato Paolo Rossi, la prima ospite Amanda Sandrelli".

Immancabile un passaggio sulla frase che ha contraddistinto il programma sin dalla prima puntata: "La mia frase cardine mi è venuta perché eravamo di notte e dovevo agganciarmi a un momento in cui, generalmente, si sogna. Ho capito che se la vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio".

Marzullo a Che Tempo Che Fa, lo stop della Rai di un anno fa

Dopo l'intervista Marzullo è tornato al tavolo di Che Tempo Che Fa, dove era stato presenza fissa negli anni in cui Fazio ha proposto il format prima su Rai1, poi Rai2 e infine Rai3. Non è chiaro se Gigi Marzullo tornerà ad essere una presenza frequente anche nelle prossime settimane, oppure se quella di questa sera sia stata solo occasionale. Certo è che nella scorsa primavera si era parlato di un interessamento del gruppo Discovery a portare Marzullo sul Nove, come è accaduto anche per Amadeus. Lo stesso Marzullo, in quel caso, avrebbe declinato in segno di fedeltà al servizio pubblico.