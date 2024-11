video suggerito

Chissà chi è di Amadeus verso la chiusura: "Da gennaio 2025 sul Nove torna Cash or Trash" Da gennaio, Chissà chi è di Amadeus potrebbe essere sostituito sul Nove dalle nuove puntate di Cash or Trash? – Chi Offre di Più. A riportarlo è Davide Maggio. Nel frattempo, il conduttore è al lavoro su un nuovo format da proporre in access prime time: "Nel 2025 vorrei fare qualcosa di nuovo, ci sto lavorando".

A cura di Sara Leombruno

In tre mesi alla conduzione di Chissà chi è su Discovery, Amadeus non ha raggiunto gli obiettivi sperati in termini di ascolti. Già un mese fa aveva ipotizzato un cambio d’orario per rilanciare il programma, ma adesso il conduttore guarda al futuro. In un’intervista a Chi, ha annunciato di voler sperimentare nuovi format nel 2025: "Quando sono arrivato qui non avevo molto tempo per testare format inediti, nel 2025 vorrei fare qualcosa di nuovo, ci sto lavorando", le sue parole. Intanto, come rivelato da Davide Maggio, per l’access prime time del Nove il programma potrebbe essere sostituito dalle nuove puntate di Cash or Trash? – Chi Offre di Più.

Amadeus al lavoro su un nuovo format per il 2025

Nell'intervista rilasciata al settimanale, a domanda diretta sull'ipotesi di fare un altro programma in access prime time sul Nove, Amadeus ha spiegato che dal prossimo anno vorrebbe lavorare a cose nuove: "C’è sempre il tempo di sperimentare. Lo facevo in Rai tanto che ho fatto riposare I Soliti Ignoti e riportato in luce Affari Tuoi e lo farò a Discovery. Quando sono arrivato qui non avevo molto tempo per testare format inediti, nel 2025 vorrei fare qualcosa di nuovo, ci sto lavorando", ha detto. Ribadendo poi di essere preparato alle difficoltà sugli ascolti: "È sbagliato fare paragoni con Raiuno e Canale 5. Mi confronto con una realtà nuova, il pubblico televisivo è molto tradizionalista".

"Chissà chi è verrà sostituito da Cash or Trash"

Nell'attesa che il conduttore ultimi i nuovi progetti su cui è al lavoro, Davide Maggio ha anticipato che da gennaio 2025, "l’access prime time del Nove è pronto a ospitare le nuove puntate di Cash or Trash? – Chi Offre di Più". Lo scorso settembre, il game delle aste aveva toccato a sorpresa picchi del 4.5% di share, vincendo a mani basse il confronto a distanza con il programma di Amadeus. "Il nuovo ciclo del programma di Conticini potrebbe così dargli il tempo di trovare il format giusto con cui ripresentarsi nella fascia che introduce la prima serata del Nove", le parole riportate sul noto sito di news.