video suggerito

Amadeus cambia orario: da gennaio, Chissà chi è in prima serata Amadeus prova a mescolare le carte in tavola e a cambiare orario di programmazione del suo Chissà chi è. Non più in access prime time, ma in prima serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quanti l'avevano dato per morto, dovranno ricredersi. Amadeus prova a mescolare le carte in tavola e a cambiare orario di programmazione del suo Chissà chi è. Non più in access prime time, ma in prima serata. È quanto annunciato dal gruppo Warner Bros. Discovery, editore del Nove, in un comunicato stampa. Il programma, a partire da gennaio, tornerà in onda dopo la sosta natalizia tutte le sere in prima serata.

Quando ci sarà l'ultima puntata di Chissà chi è

Chissà chi è andrà in onda fino al 21 dicembre in access prime time, poi ci sarà la pausa natalizia. L'ultimo appuntamento dell'anno per Amadeus sarà quello del 23 dicembre, quando sarà prevista la serata finale della nuova edizione de La Corrida. Il ritorno di Chissà chi è, poi, è previsto a gennaio in prima serata. Soddisfazione da parte di Laura Carafoli, responsabile dei contenuti del gruppo per l'Italia e la penisola iberica: “Chissà Chi È è uno dei format più longevi e solidi della tv mondiale e già dal suo arrivo sul nostro canale si era pensato a speciali di prima serata, scelta già intrapresa in passato con grande successo. Il nostro pubblico si aspetta di vedere Amadeus in prime time sul Nove, dopo lo straordinario successo de La Corrida”.

"Amadeus e Chissà chi è sono un'accoppiata indissolubile"

Insomma, a dispetto dei numeri e di qualche critica, da Warner Bros. Discovery fanno sapere che c'è la massima fiducia in Amadeus e nel suo format:

Amadeus e Chissà Chi è sono un’accoppiata indissolubile. L’obiettivo è quello di continuare a diversificare l’offerta del Nove, che vuole crescere e intercettare sempre più pubblico, sicuramente esplorativo, ma anche fedele e solido. Amadeus sta lavorando creativamente e con passione con il gruppo Warner Bros. Discovery per questo progetto a lungo termine, che vedrà a gennaio Chissà Chi È sbarcare in prima serata, per poter consolidare la presenza del talent in prime time a partire dal 2025 dopo il successo de La Corrida, e prima di tornare con un programma inedito in access.