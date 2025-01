Gigi e Ross accennano la parodia di Stefano De Martino a Chissà chi è, la reazione di Amadeus

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Gigi e Ross sono stati gli ospiti di Chissà chi è in onda sul NOVE ieri sera, giovedì 30 gennaio 2025. Luigi Esposito e Rosario Morra hanno assegnato i diversi mestieri ai concorrenti in gioco prima di indovinare il parente misterioso e vincere oltre 33mila euro da donare all'AIRC per la Ricerca sul Cancro. Tra le identità nascoste, ieri sera, anche Barbara Foria che, al suo turno, ha regalato brevi gag che hanno fatto sorridere tutti. Gigi e Ross, davanti a lei, hanno poi accennato la parodia di Stefano De Martino – quella che Gigi ha portato sul palco del Gialappa Show – davanti ad Amadeus.

La parodia di Stefano De Martino e le gag con Barbara Foria

Quando è arrivato il turno di Barbara Foria a Chissà chi è ieri sera, Amadeus e Gigi e Ross si sono divertiti con lei. "La fortuna loro è che tu arrivi dopo la modella, altrimenti…" ha scherzato il conduttore. "Li avrei depistati. Anche io ho vinto un concorso, Miss Sfogliatella world. Mi chiamo Barbara Foria, ho 49 anni, sono napoletana ma vivo a Roma e vi voglio bene assai", la presentazione della conduttrice prima che i concorrenti in gioco annunciassero la loro decisione. I due comici hanno optato per "Era una promessa del basket" ma, prima di svelare l'esito della loro scelta, Amadeus ha chiesto a Barbara Foria di fornire lo stesso i suoi indizi. "Questa estate per fare la favolosa figa in spiaggia, ho fatto un tuffo a cofaniello senza vedere che l'acqua era bassa e mi sono rotta l'astragalo. Ho tantissime sosia e mi scambiano per tante di loro. Mi hanno detto che somiglio a Mariangela Melato a un casting ma non mi hanno presa. Poi, vuoi vedere gli addominali?" ha dichiarato l'identità nascosta e con l'ultimo indizio Gigi e Ross hanno capito di aver indovinato. "Come avete fatto a indovinare?" ha chiesto Amadeus, e Ross ha subito scherzato: "Si chiama …." ha detto prima che Gigi accennasse la parodia di Stefano De Martino toccandosi il sedere.

L'impegno di Barbara Foria nel basket

Barbara Foria ha allora confermato di aver praticato basket anni fa. "Ho fatto basket fino a 25 anni, fino in Serie D. Mi hanno rotto i denti e poi con lo studio non riuscito a far conciliare tutto". L'attrice e comica ha poi aggiunto, facendo sorridere tutti: "Ho smesso di fare sport da 25 anni. Ma recupero, mi sono iscritta in palestra. Pensavano fossi la signora delle pulizie".