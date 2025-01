video suggerito

Carmen Di Pietro a Chissà chi è chiama in studio Giovanna Civitillo, Amadeus sorpreso: “Pensavo fosse a casa” Sorpresa per Amadeus nella prima puntata in prima serata sul NOVE di Chissà chi è. Giovanna Civitillo ha affiancato Carmen Di Pietro nella sua prima partita: “E io che pensavo fosse a casa”, il commento del conduttore dopo l’ingresso in studio della moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Carmen Di Pietro è la protagonista della prima puntata di Chissà chi è, lo show di Amadeus prima in onda in access prime time, ora in prima serata sul NOVE. Questa sera, giovedì 9 gennaio 2025, il conduttore ha ospitato in studio personaggi famosi, tra comici e artisti, che si sono cimentati nel gioco delle identità e si sono esibiti anche con i loro monologhi o stand up. La showgirl durante la sua partita ha scelto come aiutante Giovanna Civitillo, ma per il conduttore l'ingresso in studio della moglie è stata una sorpresa: "E io pensavo che fosse a casa", le parole.

Carmen Di Pietro a Chissà chi è e l'ingresso di Giovanna Civitillo

"Ho bisogno di una spalla, ho chiamato qualcuno ma non la vedo. Ho chiamato una persona che conosci bene" ha detto Carmen Di Pietro durante la partita a Chissà chi è durante la quale ha dovuto indovinare le identità dei concorrenti. Amadeus, dopo le sue parole, è apparso confuso. Allora ha commentato, quasi spaventato: "Non crearmi problemi a casa, lasciamo stare. Mi stanno guardando, ho mia moglie a casa che mi guarda". Non immaginava, però, che l'aiutante scelta dalla showgirl fosse proprio sua moglie: "Eh, Giovanna. Deve venire qua. Disgraziata, dove sei?" ha alzato la voce la Di Pietro prima che l'ex valletta dell'Eredità facesse il suo ingresso in studio. "Ah, pure. E io pensavo che fosse a casa, vedi che i mariti non sanno mai dove stanno le mogli. Che bella sorpresa che ha fatto", il commento di Amadeus.

Carmen Di Pietro con tre occhiali da vista

Carmen Di Pietro ha fatto sorridere tutti con i suoi gadget: in studio ha portato con sé ben tre paia di occhiali da vista. Ad Amadeus e al pubblico del NOVE ha spiegato: "Un paio li uso per modificare le foto, magari il doppio mento. Allargano la vista, e quindi vedo tutti i difetti. Poi ci sono gli occhiali per guardare le identità".