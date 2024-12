video suggerito

Chissà chi è in prima serata, gli ospiti e quando andrà in onda lo show di Amadeus Dopo un debutto nell’access prime time del Nove, torna Chissà chi è ma in prima serata. A condurlo sarà sempre Amadeus e non mancheranno ospiti ad arricchire questa nuova versione dello show. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo la prima collocazione nell'access prime time del Nove di Chissà chi è, il format con cui Amadeus è approdato a Discovery, a partire dal 2025 la trasmissione avrà un nuovo posizionamento in palinsesto. Lo show, improntato sulle regole de I soliti ignoti, dal 9 gennaio sarà trasmesso in prima serata.

La scelta di portare Chissà Chi è in prime time

Sebbene l'accoglienza da parte del pubblico non fosse stata piuttosto tiepida nei mesi di messa in onda dello show, Amadeus inaugura una nuova versione del programma, stavolta nel prime time del Nove. Da giovedì 9 gennaio, quindi, come anticipato in un'intervista di Repubblica dal conduttore ci sarà modo di assistere ad una versione anche differente del format: "Lo ripropongo in prima serata in una chiave diversa. Il gioco sarà un pretesto per portare allegria, e la vincita sarà devoluta all’Airc". Una prova, se così la si vuole chiamare, per testare una nuova modalità di intrattenimento, in attesa di altri format da proporre nei prossimi mesi, come ripromesso dall'ex volto Rai, alla ricerca di novità da proporre. D'altra parte è quanto dichiarato anche da Laura Carafoli, responsabile dei contenuti e delle produzioni per Italia e Spagna per Warner Bros:

Amadeus sta lavorando creativamente e con passione con il gruppo Warner Bros. Discovery per questo progetto a lungo termine, che vedrà a gennaio Chissà Chi È sbarcare in prima serata, per poter consolidare la presenza del talent in prime time a partire dal 2025 dopo il successo de La Corrida, e prima di tornare con un programma inedito in access. La relazione con Amadeus è sempre più stimolante e le sfide da affrontare sempre più interessanti, per fare breccia insieme in un panorama televisivo in evoluzione che non smetterà di sorprendere.

Gli ospiti di Chissà chi è

Intanto, nelle ultime ore, sul Nove è anche comparso il primo della trasmissione, nella quale saranno invitati anche personaggi dello spettacolo. Compaiono, infatti, tra gli altri: Carmen Di Pietro che si è dilettata nella sua particolarissima lettura di celebri poesie, al suo fianco anche Giovanna Civitillo, chiamata stavolta in veste di concorrente. Non mancano anche protagonisti presi in prestito da altri programmi dell'emittente come Dado e Omar Fantini.