video suggerito

Amadeus, domani l’ultima puntata poi lascia l’access prime time del Nove: cosa cambia per il conduttore Domani andrà in onda l’ultima puntata di Chissà chi è in access prime time. Amadeus lascia la fascia del preserale e si prepara a tornare nel 2025 con una prima serata tutta sua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Domani andrà in onda l'ultima puntata di Chissà chi è in access prime time. Amadeus lascia la fascia del preserale, dominata da Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai1, e si prepara a concentrarsi esclusivamente sulla prima serata. È una decisione che il conduttore ha preso insieme ai vertici del gruppo Warner Bros. Discovery. Quindi domani sera, alle 20.40, andrà in onda l'ultimo episodio di Chissà chi è. Al suo posto, torna Cash or Trash. Ma ecco quando torna Amadeus con Chissà chi è.

Il mercoledì di Amadeus: una serata tutta sua

Warner Bros. Discovery punta a fare del mercoledì la serata dedicata ad Amadeus, seguendo l’esempio di Maurizio Crozza al venerdì e Fabio Fazio alla domenica. Questa mossa segna una nuova fase nella carriera dell’ex volto di Rai 1. Il debutto avverrà il 6 novembre con la prima puntata de La Corrida, destinata a rimanere un appuntamento fisso per il pubblico del Nove. Dopo la finale de La Corrida prevista per il 25 dicembre, il 1° gennaio andrà in onda La Corrida Remix, un best of dello show. A partire dall’8 gennaio, invece, arriverà in prima serata il nuovo ciclo di puntate di Chissà chi è, rinnovato per adattarsi al prime time.

Un nuovo inizio per l’access prime time: l’atteso ritorno di Amadeus nel 2025

Non si tratta di un addio definitivo alla fascia dell’access prime time. Nel 2025, Amadeus tornerà nello slot con un programma completamente inedito, come confermato da Laura Carafoli. I dettagli sul nuovo progetto restano ancora top secret, ma l'attesa è già alta per il prossimo capitolo del conduttore più amato del Nove. È una mossa strategica molto interessante che punta a fare di una battuta d'arresto una nuova rampa di lancio, una sorta di nuovo inizio per il conduttore e la sua nuova rete. Il 2025 potrebbe essere l'anno nel quale Amadeus dimostrerà di essere ancora quel cavallo di razza in grado di centrare le aspettative del pubblico e del mercato.