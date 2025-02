video suggerito

Francesco, Chiara e Nicolò conquistano la maglia per il Serale di Amici 24: Pettinelli boccia Chiamamifaro Nella puntata di domenica 16 febbraio di Amici 24, altri tre allievi hanno ottenuto la maglia d'oro del serale: Chiara, Francesco e Nicolò. Chiamamifaro, invece, è stata bloccata da Anna Pettinelli nonostante i giudizi positivi di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Amici di Maria de Filippi in onda oggi, domenica 16 febbraio 2025, su Canale5, tre allievi sono volati al Serale. Al centro dello studio si sono svolte le due sfide, di canto e di ballo, giudicate da Garrison e Rossella Brescia (per il ballo) e da Fiorella Mannoia (per la gara di canto): Francesco, Chiara e Nicolò sono riusciti a conquistare la maglia d'oro valevole per l'accesso alla prima serata del sabato sera del talent show.

Francesco, Chiara e Nicolò al Serale di Amici 24

Francesco è stato il terzo ad esibirsi nella puntata del pomeridiano di oggi, domenica 16 febbraio 2025, dopo Nicolò e Raffaella: giudicato da Rossella Brescia e Garrison, dopo essersi esibito sulle note di That's life, è riuscito ad ottenere la maglia del Serale. "Oltre ad avere una tecnica strepitosa, possiede la personalità, l'unicità e il timbro, che per un ballerino sono fondamentali", ha detto Emanuel Lo. Anche le risposte di Deborah Lettieri e Alessandra Celentano sono state positive. "Cosa gli vuoi dire a questo ragazzo?", ha commentato la maestra.

Chiara, anche lei giudicata dai giudici esterni, ha danzato con Michele. "Mi sei piaciuta tanto, ti vedevo in simbiosi con la musica e con il partner. Complimenti", ha commentato Garrison. Tra la prof Celentano e Deborah Lettieri è nato uno scontro sull'allieva. "È ovvio che deve prendere la maglia", ha spiegato la maestra. Ma la collega non è apparsa della stessa idea: "Sono portata a giudicare questa esibizione e per me in un pezzo in cui balla sui tacchi, non è da serale. Non era stabile". Poi ha aggiunto: "Fai finta di non vedere le cose quando sono i tuoi allievi". "Non ho assolutamente bisogno, non l'ho mai fatto e mai lo farò", ha incalzato Celentano. La ballerina si è esibita di nuovo per volere degli insegnanti, sempre in una coreografica con i tacchi. Deborah Lettieri dopo averla rivista ha cambiato idea, così come Emanuel Lo: "Sei convincente, mi sei piaciuta". Chiara ha ottenuto così la maglia del Serale. Arrivato il momento di Nicolò, il giovane allievo è riuscito a conquistare la maglia d'oro dopo la terza esibizione al centro dello studio. Rudy Zerbi si è convinto dopo aver ascoltato "Duemilaminuti": "In questa canzone che hai cantato hai tutto per meritarti il Serale", le parole dell'insegnante.

Chiamamifaro bloccata da Anna Pettinelli: non accede al Serale

Chiamamifaro, protagonista di una clip trasmessa in studio che l'ha descritta come "padrona della casetta" di Amici, si è esibita davanti ai giudici e agli insegnanti con il brano Del Verde di Calcutta. Dopo aver cantato anche La prima cosa bella, ha ricevuto le risposte positive da Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Per Anna Pettinelli, però, non è pronta per il Serale: "Questa esibizione non vale la maglia".