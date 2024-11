video suggerito

Gigi D'Alessio sull'amore: "Dalle mie separazioni non ci ho capito un ca**o. Ho avuto poche storie ma lunghe" Gigi D'Alessio si è raccontato all'inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis. Nel servizio il cantante si è lasciato andare ad alcune rivelazioni sulla sua visione dell'amore.

Nicolò De Devitiis ha trascorso 48 ore in compagnia di Gigi D'Alessio e il servizio che ha confezionato per Le Iene restituisce alcuni spaccati di vita quotidiana del cantante napoletano. Dall'amore dei fan che lo fermano per un autografo fino al legame con la sua terra: "Io sono di Napoli, sono dei napoletani". L'artista si è lasciato andare anche ad alcune rivelazioni sulla sua vita privata e sul senso dell'amore: "Ho avuto poche storie ma lunghe, con la mia ex moglie Carmela Barbato è durata vent'anni, con Anna Tatangelo quindici".

Gigi D'Alessio sull'amore: "Non capisco perché così tante persone si separino"

Gigi D'Alessio e Nicolò De Devitiis hanno trascorso 48 ore insieme. Nel momento di prepararsi per la notte, i due hanno toccato argomenti delicati, dall'amore al rapporto con i figli. L'inviato de Le Iene ha chiesto all'artista: "Tu che canti sempre canzoni d'amore, quante donne hai avuto?" D'Alessio non ha esitato a rispondere: "Poche ma lunghe, la storia con la mia ex moglie è durata vent'anni poi quindici quella con Anna". Alla domanda su cosa sia l'amore, invece: "È una pianta che va annaffiata tutti i giorni, però a volte veniamo presi da tante cose… Perché si separano così tante persone?". De Deviitis ha colto la palla al balzo, chiedendogli cosa avesse compreso dalla sue separazioni: "Non ci ho capito un ca**o". Ha poi spiegato come cambiano i sentimenti: "L'amore di due fidanzati è una cosa, quando ci sono i figli si tratta di un altro amore".

Gigi D'Alessio: "Come padre trovo difficoltà nel dare i consigli giusti ai miei figli"

Gigi D'Alessio è padre di sei figli, l'ultima nata lo scorso 7 luglio dalla storia con l'attuale compagna Denise Esposito. Il cantante, però, non ha nascosto le sue fragilità: "La mia più grande difficoltà come genitore è non sapere dare consigli. Sono preoccupato per i miei figli. Non voglio essere un pessimista". Poi ha ricordato il legame con suo padre: "Mi ricordo che quando mi faceva trovare la Coca Cola nel frigorifero mi sembrava un eroe. Ora non sei più un eroe per questi gesti".