video suggerito

This is me, Gigi D’Alessio con il figlio LDA: “I genitori famosi non devono chiedere favori per i loro figli” Gigi D’Alessio e LDA, ospiti nella puntata di This is Me in onda giovedì 28 novembre su Canale 5, si sono esibiti sulle note di Primo Appuntamento e sfidati a “vero o falso”. Gigi ha raccontato un aneddoto sulla sua carriera legato a Michael Jackson. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gigi D'Alessio e suo figlio LDA, al secolo Luca D'Alessio, sono stati ospiti della puntata di This is me in onda mercoledì 27 novembre su Canale 5. Padre e figlio si sono esibiti sulle note di Primo Appuntamento e si sono sfidati con il gioco "vero o falso", momento in cui Gigi ha raccontato un aneddoto sulla sua carriera legato a Michael Jackson.

Le parole di Gigi D'Alessio: "I genitori famosi non devono chiedere favori per i loro figli, ingiusto per gli altri"

Gigi D'Alessio e LDA si sono esibiti con il brano Primo Appuntamento. Gigi D'Alessio ha ammesso che cantare con suo figlio Luca, 21 anni, è sempre un'emozione: "Lui da piccolo ha sempre amato la musica, io l'ho lasciato fare perché se si vuole bene ai figli bisogna far fare loro quello che vogliono". Il cantautore ha aggiunto: "I genitori, quelli ‘famosi', se vogliono bene ai loro figli non devono mai alzare il telefono per chiedere favori, mai. Non sarebbe giusto per gli altri, ma sarebbe dannoso anche per i figli perché così non aiuti loro a creare la propria personalità".

Gigi D'Alessio sfida LDA a vero o falso: "Michael Jackson aveva cinque CD miei a casa sua"

Padre e figlio si sono sfidati al gioco "vero o falso". "Comincia papà che sa tutto di te" ha commentato Silvia Toffanin prima di dare il via alla sfida. "Michael Jackson aveva cinque CD miei a casa sua" ha raccontato Gigi D'Alessio. Interrotto dalle risate del pubblico, ha scherzato: "Scusate, perché state ridendo? Perché c'è questo pregiudizio?" Ha poi continuato: "Quando è stato fatto il documentario su di lui sono stato chiamato ad occuparmi delle musiche. Vero o falso?" LDA, prima di rispondere, ha aggiunto: "Mi ricordo che da piccolo gli chiedevo quanto fosse famoso, lui diceva più di Michael Jackson. Io andavo a scuola e lo ripetevo. Comunque voglio dargli fiducia, secondo me è vero. È troppo forte". La conduttrice ha confermato la veridicità della storia. Al termine del gioco, i due hanno baciato Silvia Toffanin sulle guance.