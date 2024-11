video suggerito

La Talpa, Alessandro Egger parla di sua madre e della pubblicità Kinder: "Ho avuto una vita complicata" Alessandro Egger nella puntata di lunedì 25 novembre de La Talpa ha parlato del rapporto con sua madre e ha accennato alla pubblicità che lo ha reso famoso da bambino.

Nella puntata de La Talpa in onda 25 novembre Alessandro Egger ha raccontato del rapporto con Cristina Vittoria Egger, sua madre. Il concorrente si è commosso parlando del legame con lei: "Ha fatto di tutto per mettermi al mondo". Nel corso della trasmissione, poi, ha accennato alla fama con cui ha dovuto fare i conti dopo la pubblicità della Kinder. Di recente Matteo Farneti ha attaccato il concorrente, accusandolo di spacciarsi per il volto sulle scatolette delle barrette di cioccolato: "Non sono al corrente se il signor Egger abbia mai lavorato o no per la Kinder. Quello che so certamente è che l’immagine che mostra è la mia".

Alessandro Egger: "Mia madre ha fatto di tutto per farmi nascere"

Alessandro Egger ha spiegato di essere stato da sempre molto autonomo: "Ho iniziato la mia carriera da bambino, con una pubblicità riconosciuta in tutto il mondo. Sono abituato ad essere circondato da persone". Subito dopo ha parlato del rapporto con la sua famiglia, in particolare con sua madre:

Ho avuto una vita abbastanza complicata. Mia nonna e mia madre hanno fatto il possibile per me. Di recente ho fatto un viaggio con mia madre a Belgrado. Nonostante le difficoltà atroci e la guerra lei ha fatto di tutto per farci nascere. Non le davano neanche gli antidolorifici quando mi aspettava perché la priorità erano i soldati. Lei ha fatto di tutto, io l'ho sempre giudicata male ma la cosa più bella è stata darmi la vita.

Alessandro Egger: "Il rapporto tra me e mia madre si sta riprendendo"

Diletta Leotta ha apprezzato le parole di Alessandro Egger: "Penso che qualsiasi madre che ti abbia ascoltato, ora ha le lacrime agli occhi". Il concorrente ha aggiunto: "Per troppi anni ho cercato delle colpe. Sono sempre stato troppo testardo nei confronti di mia mamma perché abbiamo avuto dei trascorsi molto difficili. Ogni volta che pensavo a lei mi sentivo male ed arrabbiato. Ho deciso di non farlo più perché non so cosa significhi fare la mamma". La conduttrice del game show gli ha poi chiesto come stiano ora le cose tra loro: "Adesso il nostro rapporto sta iniziando a riprendere. Sono contento, è un grande lavoro ma ne vale la pena".